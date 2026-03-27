«Путин абсолютно прав»: В Новосибирске поддержали введение квот на иностранное кино
Лидер новосибирского Союза отцов Сергей Майоров поддержал предложение президента России Владимира Путина о введении квот на иностранное кино.
Напомним, 25 марта Путин на заседании Совета по культуре призвал ускорить введение квот на иностранное кино в российском кинопрокате.
«Безусловно, вопрос, поднятый президентом, лежит в плоскости национальной безопасности и культурного суверенитета. Владимир Путин абсолютно прав в том, что бесконтрольный поток зарубежного контента, особенно низкосортного, создает дисбаланс на внутреннем рынке», — сказал Майоров в разговоре с Om1 Новосибирск.
Он подчеркнул, что западная индустрия сформировала мощнейший механизм «мягкой силы», который пытается прививать молодежи ценности, часто чуждые традиционным российским устоям. Глава Союза отцов Новосибирска считает, что отечественные фильмы могут воспитать правильные качества патриотизма, уважения и трудолюбия у молодого поколения.
Однако Майоров подчеркнул, что иностранные ленты не нужно полностью запрещать, но их нужно фильтровать. По его словам, введение квот позволит «освободить полку» для российских режиссеров.