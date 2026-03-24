В России призвали запретить фильмы с поддержавшими Киев актёрами
В России предложили ограничить прокат и цифровое распространение фильмов с участием голливудских звёзд, которые поддерживают Киев и ведут антироссийскую деятельность. С такой инициативой выступил заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов.
Поводом для его заявлений стали действия ряда западных знаменитостей. Так, например, Шон Пенн проигнорировал церемонию 15 марта «Оскар» в Лос-Анджелесе и отправился в Киев. Там актёр встретился с Зеленским, которого называл «другом» еще в 2023 году, и получил символическую награду. Также выделилась артистка Анджелина Джоли, которая в прошлой осенью посещала Херсон в бронежилете с нашивкой ВСУ.
Иванов назвал подобные визиты на Украину «хорошо срежиссированными спектаклями» и заявил, что российский зритель не должен финансировать тех, кто работает против страны.
«Эти люди давно перестали быть просто актерами. Они превратились в инструмент пропаганды, обслуживающий интересы глобалистов. (...) Мы платим им, а они на эти деньги снимают новую пропаганду против нас. Наши дети смотрят «Малефисенту» и «Ночь в музее», не зная, что их кумиры поддерживают убийц наших солдат», — цитирует Life.ru Иванова.Он призвал кинотеатры и стриминги уже сейчас отказаться от закупок фильмов с участием таких знаменитостей, а также предложил закрепить на законодательном уровне возможность блокировать показ и онлайн-распространение проектов со звёздами, которые поддерживают киевский режим.