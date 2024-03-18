Путин анонсировал изменение налоговой системы в России

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На встрече с другими кандидатами в президенты 18 марта Владимир Путин рассказал о грядущих изменениях в налоговой системе Российской Федерации. Об этом сообщают РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Госдуме началась работа над параметрами прогрессивной налоговой системы. Президент на встрече с кандидатами на пост главы государства подчеркнул необходимость продолжения активной совместной работы в парламенте и продвижения идей, способствующих развитию России.
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