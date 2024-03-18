Путин предложил соперникам по выборам продолжать совместную работу

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Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с кандидатами на пост главы государства подчеркнул необходимость продолжения активной совместной работы в парламенте и продвижения идей, способствующих развитию России.
«Нам следует продолжать активную совместную работу в парламенте страны, усилия по продвижению тех идей, реализация которых приблизит нас к решению перед Россией стоящих задач», — отметил Путин.Он подчеркнул, что избиратели рассказывали кандидатам в президенты РФ, чего они ожидают от властей.
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