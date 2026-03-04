Путин: борьба с подростковой преступностью является общенациональной задачей
Борьба с подростковой преступностью — задача общенационального уровня. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.
По его словам, по итогам 2025 года впервые за долгое время зафиксировали рост преступности среди несовершеннолетних, а доля тяжких и особо тяжких деяний превысила 40%. Путин подчеркнул, что ситуация требует быстрого и адекватного реагирования.
Президент отметил, что подростков нередко целенаправленно вовлекают и вербуют в криминальную среду, при этом около 45% правонарушений совершается в составе группы. В связи с этим, подчеркнул он, необходимо оперативно выявлять и привлекать к ответственности тех, кто использует несовершеннолетних в преступных целях.
Отдельную тревогу, добавил Путин, вызывают случаи агрессивного поведения в школах, колледжах и общественных местах. Также глава государства указал на важность профилактики. Детей, в том числе из неблагополучных семей, следует активнее вовлекать в волонтерство, спорт и деятельность молодежных объединений, чтобы помочь им избежать ошибок, справиться с трудностями и реализовать свои способности.
