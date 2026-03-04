Несколько десятков человек доставили в полицию после нарушения порядка в ТЦ Коммунарки
Полицейские провели профилактический рейд в районе Коммунарка для пресечения нарушений общественного порядка.
Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по столице, поводом стали видеозаписи, выявленные при мониторинге интернета. На них группа несовершеннолетних нарушала порядок на фудкорте. По итогам проверки в территориальный отдел доставили 22 человека, включая 16 малолетних.
У подростков, как уточнили в ведомстве, обнаружили и изъяли перцовые баллончики, трехзарядное пусковое устройство ПУ-3, две кассеты по три патрона, а также два телефона с фотографиями, на которых присутствуют признаки экстремистской символики. По этому факту начали мероприятия.
Законных представителей несовершеннолетних привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Самих фигурантов накажут за мелкое хулиганство. Кроме того, предусматривается депортация.
В МВД также сообщили, что одного безнадзорного подростка поместили в центр временного содержания для профилактической работы, а четверых несовершеннолетних поставили на профилактический учет.
