Путин: Будет запущен сайт, посвящённый заповедникам России

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин объявил о запуске специального сайта, посвящённого заповедникам России. Он будет находиться по адресу nature.kremlin.ru.
Российский лидер отметил, что 13% всей территории страны занимают заповедные зоны. Накопилось очень много фото- и видеоматериалов из этих уникальных мест. Поэтому стал актуальным запуск такого сайта, на котором люди, интересующиеся природой, смогут познакомиться с тем, что происходит в сфере деятельности заповедников. Это не только флора и фауна, но и сама жизнь и история этих территорий, в заключение отметил российский президент.
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Александр Бойцов