«Приблизился к США, не покидая РФ»: зачем Путин посетил Чукотку, главные заявления

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин после новогодних праздников отправился в один самых отдаленных регионов России — на Чукотку. Визит стал первым за время его президентства. Какие заявления сделал глава государства, какие льготы ждут жителей Дальнего Востока и почему его поездка в регион вызвала опасения у западных СМИ, читайте в материале «Радио 1».
Владимир Путин впервые посетил Чукотку
В последний раз Чукотка встретила президента России в 2008-м году, однако тогда им был Дмитрий Медведев. Владимир Путин прибыл в регион впервые, но прежде неоднократно заявлял о своем намерении отправиться с визитом на Дальний Восток.
Песков раскритиковал снегоболотоход «Хищник»
Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал поездку Путина рискованной, так как зимник, которым воспользовался глава государства еще официально не открыт.
«Все, можно сказать, на свой страх и риск этим пользуются», — пояснил он.
Толщина льда еще не такая, чтобы гарантировать безопасный проезд любых видов транспорта, пояснил спикер Кремля.
Производители снегоболотохода «Хищник» пообещали учесть замечания Пескова
Пресс-секретарь президента России также посоветовал производителям снегоболотохода «Хищник», на котором передвигался Владимир Путин, довести машину до ума.
«Вы знаете, если честно, то не очень. Я бы к производителям бы обратился, ну, машину надо, конечно, доводить до ума. Они производят. Но вот наш водитель рассказывал, что сам напильником ее совершенствовал, сам докручивал и так далее, руль работает плохо, коробка плохо, очень хорошо работает двигатель, но выяснилось, что двигатель импортный», — сказал Песков журналистам.
Путин посетил тепличный комплекс на Чукотке
Глава государства сперва посетил тепличный комплекс семьи Макатровых, где круглый год выращиваются овощи, которыми снабжаются жители региона.
«Лучше один раз увидеть, чем один раз услышать. По бумагам и так всё ясно, но, когда смотришь своими глазами, некоторые вещи приобретают другое звучание. Прилететь в аэропорт, переехать в город по зимнику — начинаешь понимать, что это такое и как люди здесь живут, — поделился впечатлениями Путин на встрече с местными жителями.
Путин рассказал о новых льготах во время первого визита на Чукотку
Во время общения президента с жителями Чукотки, поднималась тема поддержки многодетных семей.
Налоговые льготы
Владимир Путин поддержал предложение освободить многодетные семьи Дальнего Востока от налога на жилье. Он заверил, что возможность реализовать инициативу есть и соответствующее решение будет принято в ближайшее время. Также президент не исключил, что в для жителей региона могут быть введены льготы на покупку автомобиля, однако это коснется многодетных семей.
Материнский капитал
К озвученному предложению об использовании материнского капитала для приобретения автомобиля Владимир Путин отнесся отрицательно. Он уверен, что это может навредить интересам детей, так как цель капитала изначально состояла в улучшении жилищных условий семей. Президент подчеркнул, что потребностей у многодетных семей всегда много, они касаются и здоровья, и образования, и других сфер.
«Я всегда боюсь, что как мы начнем только разрешать тратить этот материнский капитал по самым разным направлениям, я сейчас скажу простую, но очень прямую вещь — мы не сможем в конечном итоге гарантировать интересы детей», — заявил Путин.
СВО
Главе государства сообщили о проблемах с отпусками для раненых бойцов СВО. Владимир Путин подчеркнул, что в настоящее время ситуация исправляется. Он также добавил, что отпуск, который не удалось отгулять бойцам, не должен «сгорать». Кроме того, президент прокомментировал задержки с выплатами некоторым участникам СВО, назвав прецеденты бюрократическими сбоями.
«Все финансируется в абсолютно полном объеме. Если что-то не вовремя приходит, с задержками, это просто проявление в худшем смысле этого слова бюрократических каких-то сбоев», — заявил президент.
Путин обсудит планы развития дальневосточных городов
Владимир Путин также попросил предоставить ему конкретные примеры и пообещал передать их руководству Минобороны РФ.
Поведение Путина на Чукотке вызвало негодование на Западе
Запад расценил визит президента России на Чукотку как насмешку. Об этом пишут авторы статьи, опубликованной в издании Daily Mail. Поездка российского лидера состоялась в то время, когда отношения США и России находятся на самом низком уровне за последние десятилетия. Более того, Путин совершил визит в регион, который находится в 55 милях от США, подчеркнули журналисты.
Авторы материала уверены, что своей поездкой на Дальний Восток Владимир Путин фактически продемонстрировал, что он может подобраться к США, даже не покидая границ РФ.
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Анастасия Крестьянова