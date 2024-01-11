«Победа близка»: В США признали скорое поражение Украины

Фото: сайт Кремля
Российские лидер Владимир Путин чувствует приближение победы в спецоперации, об этом пишет журналист Ли Хокстейдер для издания The Washington Post.
«Не обращайте внимания на радостные разговоры в Вашингтоне и европейских столицах о стратегическом поражении Москвы. Реальность такова, что Путин чувствует, что победа близка», — прокомментировал ситуацию Хокстейдер.
Обозреватель напомнил, что российскую экономику оперативно поставили на новые рельсы, в то время как западное терпение подходит к концу. Оптимистично настроенных в отношении поддержки Киева становится всё меньше.
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