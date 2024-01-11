Путин посетил анимационную студию «Мечталёт» в Хабаровске

Фото: РИА Новости/Александр Рюмин
Президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Хабаровский край посетил анимационную студию «Мечталёт». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что это первая дальневосточная анимационная студия, которая стремится к созданию конкурентоспособного контента для международного рынка.
Анимационная студия была открыта в Хабаровске в 2018 году. Уже через год после открытия на ней были созданы шесть короткометражных мультфильмов и была начата работа над анимационным сериалом «Спина к спине». Он был готов в 2020 году, когда вышел на стриминговые сервисы и телеканалы в России, Китае и Казахстане.
В настоящее время студия, получившая финансирование от министерства культуры, работает над продолжением мультсериала «Спина к спине», а также реализует полнометражную картину «Невельской» и сериал для подростков.
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Анимационная студия была открыта в Хабаровске в 2018 году. Уже через год после открытия на ней были созданы шесть короткометражных мультфильмов и была начата работа над анимационным сериалом «Спина к спине». Он был готов в 2020 году, когда вышел на стриминговые сервисы и телеканалы в России, Китае и Казахстане.
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Анастасия Чинкова