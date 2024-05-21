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«Продававший» людей в рабство россиянин получил свободу после службы в зоне СВО

Осужденный за работорговлю людьми россиянин вернулся домой после службы на СВО
21 мая 2024, 16:28
Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Осужденный за работорговлю людьми житель Волгограда вернулся домой после службы в зоне проведения СВО, пишет V1.ru.
Об этом заявили родственники мужчины.

Ранее суд установил, что Алексей Григорьев организовал бизнес по торговле людьми. Он находил прохожих на улице, лишал их свободы, а затем «продавал» фермерам. После поимки его приговорили к четырем годам и пяти месяцам лишения свободы.



С прошлого года в соцсетях мужчины стали появляться фотографии в военной форме и с оружием. В недавней беседе с изданием его родственники подтвердили, что он вернулся домой. Сейчас он живет в Волгограде с женой.

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#волгоградская область
#спецоперация
#военные
Бизнес на Украине обязали вручать повестки и доставлять работников в военкоматы
21 мая 2024, 16:22

Фото: iStock/Olena_Z

Правительство Украины обязало бизнес не только вручать повестки, но и доставлять работников в территориальные центры комплектования. Об этом сообщает «Страна.ua».
Уточняется, что данные правила также относятся к различным компаниям и бизнес-структурам. Согласно информации источника, отвозить работников в ТЦК необходимо после получения соответствующего документа.

Отмечается, что руководители компаний также должны уведомлять сотрудников военкомата в случае, если служащий уволился или отказался брать повестку.

Ранее сообщалось, что мужчина напал на сотрудника военкомата с ножом в городе Синельниково Днепропетровской области Украины. Против него возбуждено уголовное дело.

Напомним, 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате.

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Писториус: Германия не собирается сбивать ракеты России над Украиной
21 мая 2024, 15:59

Фото: iStock/photosvit

Германия и другие страны не рассматривают всерьёз возможность сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной, так как это означало бы прямое участие в конфликте.
С таким заявлением 21 мая выступил министр обороны Германии Борис Писториус, передает РИА Новости.

Глава парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених ранее назвал предложения немецких депутатов отражать российские авиаудары над Украиной силами НАТО безответственными и чрезвычайно опасными.

Как сообщало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, несколько немецких парламентариев поддержали идею использовать западные зенитные комплексы с территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной.

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#новости
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Боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия села военными ВСУ
Боец «Ахмата»: ВСУ применяют «Бабу-Яга» для инсценировки взятия сёл в зоне СВО
21 мая 2024, 15:55

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинские военные используют дроны «Баба-Яга», чтобы инсценировать взятие населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал боец спецназа «Ахмат», командир взвода с позывным «Сафон», его слова передаёт РИА Новости.
«Враги делали вбросы (видео – ред.) в интернет, (якобы — ред.) вешали флаги в населенных пунктах», — рассказал «Сафон».

Однако, по его словам, эти видео были ложными, а якобы взятые ВСУ населённые пункты оставались под контролем армии России. Вычислить придуманную украинскими военными схему удалось с помощью бойца, который ночью услышал приближение переделанного под боевой сельхоздрона «Баба-Яга», который пролетел мимо и не атаковал российские позиции.

«Рассветает, он смотрит над собой – висит флаг украинский. Как так? То ли зашли, говорит, уже сюда. Как это так случилось, как я так проспал?» — пересказал «Сафон» историю дежурного.

Тогда российские военные подняли свой беспилотник для мониторинга ситуации. Тогда им стало понятно, что военные ВСУ скинули с дрона украинский флаг на магните прямо на железный столб, где он провисел некоторое время. Его быстро сняли, так как село находилось под контролем российских сил.

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#солдат
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Названо эффективное оружие против дронов-камикадзе
Боец «Факела» заявил об эффективности охотничьих ружей против FPV-дронов
21 мая 2024, 15:48

Фото: iStock/IndiaUniform

В борьбе с FPV-дронами хорошие результаты показывают охотничьи ружья, пишет ТАСС.
Таким мнением поделился боец с позывным АЗС отряда «Факел» добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг».

По его словам, большая часть дронов-камикадзе сбита именно благодаря такому оружию. На прикладе ружья сделали специальный патронташ с пятью патронами для быстрой перезарядки ружья.

По словам военнослужащего, в последние дни на донецком направлении, дроны украинских боевиков наносят удары не только по военным машинам, но и по гражданским.

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#дрон
#оружие
#спецоперация
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Появились кадры удара по пункту дислокации украинских военных в Волчанске
«Северный ветер» опубликовал кадры применения ОДАБ-1500 по ПВД ВСУ в Волчанске
21 мая 2024, 15:24

Фото: iStock/maki_shmaki

Появились кадры удара ВС РФ по пункту временной дислокации ПВД ВСУ в Волчанске Харьковской области с помощью авиабомбы ОДАБ-1500. Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер».
Сообщается, что подразделениями ВСУ был организован запуск FPV-дронов. Российскими военными был нанесен удар ОДАБ-1500, которая выбрасывает облако аэрозоля над целью, а после взрывается.

Ранее подполье сообщало, что ВС РФ ударили по поставляющей снаряды из Румынии украинской ж/д станции. Через нее на Украину поставляют составы с техникой и снарядами из Румынии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#днр
#всу
#вс рф
#удар
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Украинские авиатехники завершили в Нидерландах учения по обслуживанию F-16
21 мая 2024, 15:10

Фото: iStock/yucelyilmaz

Десять украинских авиатехников завершили свой курс в Нидерландах по обслуживанию западных истребителей F-16. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства обороны страны.
Уточняется, что специалисты ВСУ ознакомились с обслуживанием всех необходимых для пилота компонентов, включая шлем, кислородные системы и парашюты на борту. Согласно данным источника, в обучение также вошла проверка комплекта выживания, который позволяет пилоту продержаться некоторое время после аварийной посадки до прибытия специальной помощи.

Ранее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что страна может отправить свои истребители F-16 в Украину к концу этого года. Она подчеркнула, что это сделает для укрепления обороноспособности Украины.

Напомним, обозреватель Луис Мария Ансон написал, что Украине нужны мирные переговоры, а не очередные поставки оружия. Ансон подчеркнул, что украинский народ страдает от политики, которую проводит Зеленский.

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#обучение
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#зеленский
#истребители
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Колунов предложил сделать постоянной выставку иностранной трофейной техники
21 мая 2024, 14:48

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Депутат Госдумы Сергей Колунов призвал сделать постоянной выставку иностранной трофейной техники в Москве, передав все экспонаты на баланс Музея Победы для организации экспозиции.
Он подчеркнул, что такая выставка уже вызвала интерес общественности.

«Учитывая патриотическую направленность этой идеи, прошу рассмотреть возможность передачи трофейной техники на баланс Федерального бюджетного учреждения культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» для организации постоянной экспозиции на его территории», — приводит RT текст обращения Колунова на имя министра обороны России Андрея Белоусова.

До этого Министерство обороны сообщило, что потери ВСУ под Старомайорским составили до 145 военнослужащих. Как передают argumenti.ru, в частности, группировка «Восток» заняла более выгодные позиции и отразила контратаку со стороны противника.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры, где бойцы спецназа «Ахмат» уничтожают укрепрайоны украинских националистов, а также наносят удары по скоплениям врага в районе Спорного, где границы ЛДНР.

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#музей
#выставка
#обращения
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В спецназе «Ахмат» раскрыли планы ВС РФ по Николаеву, Одессе и Харькову
Алаудинов: ВС РФ не позволят Украине удержать Николаев, Одессу и Харьков
21 мая 2024, 14:42

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Армия России не позволит ВСУ удержать Николаев, Одессу и Харьков, так как эти города являются исконно русскими. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».
«Мы с вами увидим, как я и ранее об этом говорил, конкретно уже очертания тех территорий, которые мы уже дальше вряд ли дадим возможность удержать противнику», — сказал Алаудинов.

Он отметил, что Николаев, Одесса и Харьков являются исконно российскими территориями, и выразил уверенность в том, что Украине удержать их не получится.

Ранее Алаудинов заявлял, что ВС РФ в этом году начнут наступление и приложат все усилия для скорейшего завершения спецоперации. По его словам, фортификации, создаваемые украинскими боевиками действительно достаточно серьезные, но российская армия намерена сделать все, «чтобы в этом году СВО реально завершилась».

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Ганчев: ВС РФ продвигают линию фронта в Харьковской области
21 мая 2024, 14:34

Фото: iStock/Evgeny555

Линия фронта продвигается в Харьковской области, российские бойцы занимают выгодные рубежи. Такое заявление сделал глава российской администрации области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.
«Линия фронта продвигается. Она, так скажем, не сильно в глуби обороны противника, но потихонечку наши подразделения ее выравнивают. Как я уже сказал, занимают более удобные позиции для дальнейшего наступления», — сказал Ганчев.

Он также добавил, что украинские военные перебросили подкрепления в район Волчанска Харьковской области из-под Купянска и Краматорска.

Напомним, что российские войска начали наступление из Белгородской области в сторону Харькова 10 мая 2024 года, продвигаясь в направлении Липцов и Волчанска. При этом 40% Волчанска уже находится под контролем ВС РФ.

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#сша
#военные
#всу
#вс рф
#киев
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