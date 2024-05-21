«Продававший» людей в рабство россиянин получил свободу после службы в зоне СВО

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk
Осужденный за работорговлю людьми житель Волгограда вернулся домой после службы в зоне проведения СВО, пишет V1.ru.
Об этом заявили родственники мужчины.
Ранее суд установил, что Алексей Григорьев организовал бизнес по торговле людьми. Он находил прохожих на улице, лишал их свободы, а затем «продавал» фермерам. После поимки его приговорили к четырем годам и пяти месяцам лишения свободы.
С прошлого года в соцсетях мужчины стали появляться фотографии в военной форме и с оружием. В недавней беседе с изданием его родственники подтвердили, что он вернулся домой. Сейчас он живет в Волгограде с женой.
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Ранее суд установил, что Алексей Григорьев организовал бизнес по торговле людьми. Он находил прохожих на улице, лишал их свободы, а затем «продавал» фермерам. После поимки его приговорили к четырем годам и пяти месяцам лишения свободы.
С прошлого года в соцсетях мужчины стали появляться фотографии в военной форме и с оружием. В недавней беседе с изданием его родственники подтвердили, что он вернулся домой. Сейчас он живет в Волгограде с женой.
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Алёна Самарева