Тяжёлые штурмовые бои в Волчанске, продвижение в Клещеевке: последние новости СВО

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Армия России продолжает наступление на харьковском направлении, куда ВСУ стянули резервы и оказывают мощное сопротивление российским силам. Тем временем украинская армия понесла большие потери в районе Клещеевки, что привело к кризису в рядах ВСУ.
Сводку с полей СВО на утро среды, 22 мая, приводит редакция «Радио 1».
На восточной окраине Часова Яра российские военные ведут ожесточённые бои и активно продвигаются вперёд. Они расширяют зону контроля и продолжают давить противника. Фиксируется продвижение ВС РФ вдоль улицы Зелёная на участке шириной до 450 м на глубину до 200 м.
Армия России успешно продвигается в Клещеевке и сумела взять под контроль господствующую высоту. ВСУ вынуждены откатываться за канал, однако некоторые украинские части ещё присутствуют в населённом пункте. Военкор Евгений Лисицин отметил, что при занятии российскими силами Клещеевки армия Украины потеряла большое число личного состава южнее Артёмовска, что привело к кризису в рядах ВСУ на данном направлении.
Российские военные продолжают наступать в Волчанске. Однако переброшенные туда подразделения ВСУ всё же смогли затормозить активное наступление армии России. Здесь бои продолжаются в центре города, а также в северной окраине Липцев.
В восточной части Старицы российские бойцы заняли новые рубежи и сумели продвинуться на 500 метров. Напомним, Минобороны РФ 18 мая заявило об освобождении ВС РФ данного населённого пункта.
В Нетайлово на западной окраине армия России укрепляет свои позиции, атакуя противника авиацией и артиллерией на юге у ферм и птицефабрик. Бои продолжаются, ВСУ оказывают ожесточённое сопротивление и стягивают туда резервы. Южнее Нетайлово российские войска продвинулись на участке шириной до 1,32 км на глубину до 700 метров.
Армия России добилась значительных успехов в Очеретино, прорвавшись к центру посёлка.
При этом украинские военные ресурсы сообщают, что российские военные продвинулись и западнее Очеретино вдоль лесополосы южнее железной дороги на глубину до 400 м в направлении села Сокол.
ВС РФ расширили зону контроля южнее Парасковиевки, наступая вдоль лесополос в направлении Константиновки. Сама же Парасковиевка активно зачищается. Осталась последняя огневая точка ВСУ, пишет военкор Юрий Котенок.
Штурмовые группы ВС РФ успешно заняли позиции на северной окраине Работино, штурмуя населённый пункт с севера. Бои также ведутся северо-западнее Вербового.
Украинские военные ресурсы подтверждают продвижение российских войск в целом ряде населенных пунктов.
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Часовоярское направление
Армия России успешно продвигается в Клещеевке и сумела взять под контроль господствующую высоту. ВСУ вынуждены откатываться за канал, однако некоторые украинские части ещё присутствуют в населённом пункте. Военкор Евгений Лисицин отметил, что при занятии российскими силами Клещеевки армия Украины потеряла большое число личного состава южнее Артёмовска, что привело к кризису в рядах ВСУ на данном направлении.
Харьковское направление
Российские военные продолжают наступать в Волчанске. Однако переброшенные туда подразделения ВСУ всё же смогли затормозить активное наступление армии России. Здесь бои продолжаются в центре города, а также в северной окраине Липцев.
В восточной части Старицы российские бойцы заняли новые рубежи и сумели продвинуться на 500 метров. Напомним, Минобороны РФ 18 мая заявило об освобождении ВС РФ данного населённого пункта.
«За истекшие сутки ВС РФ нанесли более 30 групповых ударов по местам сосредоточения личного состава. Так, в Шевченковском районе Харькова уничтожена база материально-технического обеспечения. В населенном пункте Александровка уничтожен пункт временной дислокации украинских боевиков. В Печенегах уничтожено место сосредоточения ВВТ, в том числе западного производства», — сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Донецкое направление
В Нетайлово на западной окраине армия России укрепляет свои позиции, атакуя противника авиацией и артиллерией на юге у ферм и птицефабрик. Бои продолжаются, ВСУ оказывают ожесточённое сопротивление и стягивают туда резервы. Южнее Нетайлово российские войска продвинулись на участке шириной до 1,32 км на глубину до 700 метров.
Авдеевское направление
Армия России добилась значительных успехов в Очеретино, прорвавшись к центру посёлка.
«Это развитие наступления после освобождения Авдеевки и подготовка наступления для освобождения российских городов Славянск и Краматорск», — пишет политолог Сергей Марков.
При этом украинские военные ресурсы сообщают, что российские военные продвинулись и западнее Очеретино вдоль лесополосы южнее железной дороги на глубину до 400 м в направлении села Сокол.
Угледарское направление
ВС РФ расширили зону контроля южнее Парасковиевки, наступая вдоль лесополос в направлении Константиновки. Сама же Парасковиевка активно зачищается. Осталась последняя огневая точка ВСУ, пишет военкор Юрий Котенок.
Запорожское направление
Штурмовые группы ВС РФ успешно заняли позиции на северной окраине Работино, штурмуя населённый пункт с севера. Бои также ведутся северо-западнее Вербового.
Украинские военные ресурсы подтверждают продвижение российских войск в целом ряде населенных пунктов.
«Русские продвинулись в Часов Яре, у Сокола, Нетайлового и Соловьево. Линия столкновения в Клещеевке уточняется», — пишет работающий на ГУР ресурс DS.
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Элина Позднякова