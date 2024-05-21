«До 30 кг взрывчатки»: ВС РФ применили наземный дрон «Лягушка» в зоне СВО

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Российские военнослужащие применили наземный дрон «Лягушка» в зоне проведения специальной военной операции, пишут «Известия».
По данным издания, наземный дрон для уничтожения опорного пункта украинских боевиков применили бойцы Центральной группировки российских войск.
Поясняется, что «Лягушкой» управляют как обычным FPV-дроном. Перед работой с аппаратом оператору следует знать местность и пройти небольшую тренировку.
Наземный дрон не такой маневренный, как беспилотники, а скорость движения «Лягушки» составляет всего 20 километров в час. При этом наземный БПЛА может нести до 30 килограммов взрывчатки.
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Поясняется, что «Лягушкой» управляют как обычным FPV-дроном. Перед работой с аппаратом оператору следует знать местность и пройти небольшую тренировку.
Наземный дрон не такой маневренный, как беспилотники, а скорость движения «Лягушки» составляет всего 20 километров в час. При этом наземный БПЛА может нести до 30 килограммов взрывчатки.
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Алёна Самарева