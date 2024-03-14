Путин дал поручение по созданию ядерной энергоустановки в космосе

Фото: сайт Кремля
Владимир Путин поручил разобраться с вопросом создания ядерной энергетической установки в космосе. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства, пишет ТАСС.
«Строительство ядерной энергоустановки в космосе — это та сфера, в которой у России есть компетенция, но тема требует детальной проработки и финансирования», — высказался Путин.По словам главы государства, космическая установка является приоритетным направлением для России с точки зрения обеспечения национальной безопасности страны.
Дмитрий Песков также сообщал, что слухи о планах РФ по ядерному оружия в космосе — очередной блеф США.
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Мария Федоровцева