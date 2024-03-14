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Путин дал поручение по созданию ядерной энергоустановки в космосе

14 марта 2024, 19:14
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Владимир Путин поручил разобраться с вопросом создания ядерной энергетической установки в космосе. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства, пишет ТАСС.
«Строительство ядерной энергоустановки в космосе — это та сфера, в которой у России есть компетенция, но тема требует детальной проработки и финансирования», — высказался Путин.
По словам главы государства, космическая установка является приоритетным направлением для России с точки зрения обеспечения национальной безопасности страны.


Ранее глава министерства обороны Сергей Шойгу сообщал, что Россия не размещала и не планирует размещать ядерное оружие в космосе. Президент России Владимир Путин на встрече с Шойгу выразил недоумение, что на Западе появляются данные о таких планах. Власти РФ, по его словам, «категорически против» размещения ядерного оружия в космосе.

Дмитрий Песков также сообщал, что слухи о планах РФ по ядерному оружия в космосе — очередной блеф США.

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#ядерное оружие
#россия
#космос
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Осужденный за пожар в клубе «Полигон» в Костроме отправится в зону СВО
Осужденный за пожар в костромском клубе сержант обжалует приговор и отправится на СВО
14 марта 2024, 19:39

Фото: istock / Sinenkiy

Поджог клуба «Полигон» в Костроме, за который был осужден военнослужащий Станислав Ионкин, будет обжалован, а сам осужденный намерен отправиться в зону СВО, сообщает ТАСС.
По словам адвоката Юрия Хромцова, приговор окружного военного суда будет обжалован, и для участия в боевых действиях Ионкин готовит необходимые документы. Он планирует отправиться в зону СВО с целью искупить свою вину и возместить пострадавшим моральный ущерб.

Адвокат также отметил, что считает назначенный судом срок чрезмерно суровым. Ионкину было назначено 20 лет колонии строгого режима, хотя Гособвинение требовало 16 лет, а также лишения звания гвардии сержанта и медали «За отвагу».

Пожар в клубе «Полигон» произошел ночью 5 ноября 2022 года. В результате погибли 13 человек, еще девять получили травмы. По данным следствия, пожар возник по вине Станислава Ионкина, который вернулся с Украины в состоянии алкогольного опьянения и произвел несколько выстрелов из охотничьей ракетницы.

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В России проводится Национальный чемпионат творческих компетенций АртМастерс
14 марта 2024, 19:23

Фото: istockphoto/jacoblund

В России проводится пятый юбилейный сезон Национального открытого чемпионата творческих компетенций АртМастерс. Проект реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования РФ , министерства просвещения РФ, министерства культуры РФ и Правительства Москвы.
Целью чемпионата является поддержка лучших молодых представителей творческих профессий, создание благоприятных условий для раскрытия их потенциала и содействие росту престижа творческих профессий. Чемпионат АртМастерс — это платформа, на которой профессионалы и эксперты самого высокого уровня, создающие ландшафт индустрии в России и странах СНГ, передают свои знания участникам Чемпионата, способствуют их профессиональной интеграции в индустрию, а также обращаются к широкой аудитории, интересующейся передовыми проектами креативных технологий.

ArtMasters — экосистема по формированию кадрового потенциала креативных индустрий в России, творческая лаборатория для создания новых уникальных компетенций и отбору специалистов, готовых встроиться в технологические и производственные процессы любой сложности в самых крупных медиакорпорациях, театрах и кинокомпаниях.

Для участия в чемпионате необходимо заполнить анкету и портфолио на сайте artmasters.ru, пройти онлайн-тестирование, выполнить онлайн-задания, попасть в ТОП-10 финалистов своей компетенции. Приём заявок осуществляется до 27 апреля. На финале в Москве соберутся лучшие из лучших — 100 человек, которых выберут эксперты АртМастерс. Победители чемпионата будут объявлены 3 августа 2024 года в комплексе «Техноград».

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Умер игрок команды-чемпиона высшей лиги КВН
Игрок команды-чемпиона высшей лиги КВН «Азия Микс» Джуманалиев умер в 43 года
14 марта 2024, 19:18

Фото: iStock/Boris Ipatov

В Бишкеке скончался известный игрок команды-чемпиона высшей лиги КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев. Ему было 44 гола, сообщили журналистам его близкие, передает РИА Новости.
«Да, он умер. Очень хороший был человек. Всегда всем помогал», — подтвердил один из его друзей.
По данным киргизских СМИ, причиной смерти стала травма головы, полученная в результате несчастного случая.

Джуманалиев был членом команды «Азия Микс», которая в 2016 году стала чемпионом высшей лиги КВН и в 2018 году выиграла летний кубок. После ухода из КВН он занимался блогерством и активно занимался благотворительностью.

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В Пентагоне рассказали, почему Северная Америка боится русских «Цирконов»
NORTHCOM: российские подлодки с "Цирконами" станут угрозой для Северной Америки
14 марта 2024, 19:09

Фото: istockphoto/Serhej Calka

Атомные подлодки ВС РФ, оснащенные ракетами «Циркон» представляют угрозу для большей части Североамериканского континента. Об этом заявил руководитель северного командования ВС США (NORTHCOM) Грегори Гийо.
Военный сообщил, что Россия поставит на вооружение 12 подлодок типа «Северодвинск» и разместит их в Атлантическом и Тихом океанах.

Гийо уверен, что такой вид вооружения создает угрозу важной инфраструктуре Северной Америки. Он также добавил, что особенно возросла угроза за последние десять лет.

Прежде сообщалось, что Пентагон готов передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

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#россия
#вооружение
#ракета
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Глава АМДПР Шестаков допустил рост цен на мебель в этом году
14 марта 2024, 18:51

Фото: istockphoto.com/LightFieldStudios

Президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков заявил, что ближе к осени может случится рост цен на мебель, который составит 7-10%.
«Весной рост цен на мебель маловероятен. Ближе к осени может быть небольшой рост потребительских цен в связи с сезонным спросом, началом учебного года. К сожалению, пока отечественное производство мебели в значительной степени зависит от импортных комплектующих и материалов», — пояснил в беседе с Газета.ру Шестаков.

Он добавил, что наиболее зависимыми от импорта являются производители корпусной и мягкой мебели.

Ранее сообщалось, что крупнейшие производители кормов для кошек и собак готовы снизить цены на свою продукцию.

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Путин на церемонии запуска строительства ВСМ вспомнил Собчака
Путин: о строительстве ВСМ между Москвой и Петербургом мечтал еще Собчак
14 марта 2024, 18:49

Фото: сайт Кремля

При обсуждении начала работ по строительству высокоскоростной магистрали «Москва-Санкт-Петербург» президент России Владимир Путин вспомнил бывшего мэра Петербурга Анатолия Собчака.
«Герман Оскарович (Греф), когда мы с вами работали в Петербурге, мы мечтали о постройке подобной дороги. Но это была не только наша мечта — наши руководители также разделяли эту идею... Анатолий Александрович Собчак», — сказал он.
В середине февраля, на совещании по строительству высокоскоростной магистрали, в котором принимал участие Греф, Путин также вспоминал свои годы работы в Петербурге.

Высокоскоростная магистраль - представляет собой специализированную электрифицированную двухпутную железнодорожную линию, способную обслуживать поезда со скоростью от 200 до 400 километров в час. На данный момент в России подобных дорог не существует. Пилотным проектом должна стать магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом, хотя также обсуждается возможность создания сети подобных дорог по всей стране.

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С 15 по 17 марта жителей Московской области пригласили прийти на выборы всей семьёй
14 марта 2024, 18:48

Фото: iStock/nemchinowa

В России с 15 по 17 марта пройдут выборы президента. Жители Подмосковья пригашаются на избирательные участки всей семьей. Прибывшие для голосования граждане смогут принять участие в конкурсе. Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Всей семьёй».
Чтобы стать конкурсантом, нужно прийти вместе со своими близкими на избирательные участки в дни выборов, отдать голос и сделать общее семейное фото на фоне участка. Те, кто голосует посредством ДЭГ, могут сфотографироваться на фоне компьютера.

Розыгрыш призов пройдет 4 апреля. Среди подарков сертификаты на покупки OZON и семейные путешествия.

С подробностями проведения конкурса можно ознакомиться здесь.

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Взятки генералам и поддержка СВО: почему вору в законе Шакро разрешили выйти по УДО
Суд в Краснодарском крае освободил по УДО главного вора в законе Шакро Молодого
14 марта 2024, 18:37

Фото: iStock/sakhorn38

Усть-Лабинский районный суд удовлетворил ходатайство об освобождении по УДО 70-летнего криминального авторитета Захария Калашова. Чем известен преступник по кличке Шакро и что его ждет после выхода из тюрьмы, расскажет редакция «Радио 1».

Что известно о Шакро Молодом


Будущий криминальный авторитет Захарий Калашов родился 20 марта 1953 года в Тбилиси. В СССР он был трижды судим, во время заключения в 1971 году Шакро был «коронован в воры в законе».

За что Шакро Молодой был осужден


В молодости Шакро часто привлекался к ответственности за правонарушения, а позднее за преступления. С годами он все больше погружался в преступный мир и даже стал одним из самых влиятельных преступников. В криминальном мире Шакро занимает привилегированное положение и пользуется уважением.

В 2003 году он переехал в Испанию, так как опасался за свою жизнь. На него было совершено несколько покушений членами крупнейшей ОПГ, что заставило его принять решение уехать из страны вместе с семьей.

В Испании Шакро тоже привлек внимание правоохранителей. На него было заведено уголовное дело за отмывание денег, и он бежал в ОАЭ. Через несколько лет власти выдали его Испании, где он должен был отбыть 9 лет в тюрьме.

В 2010 году Грузия запросила выдать Калашова. В Тбилиси его заочно приговорили к 18 годам колонии за похищение криминального «бухгалтера», связанного с московским игорным бизнесом, и организацию незаконного вооруженного формирования. Однако в выдаче было отказано, так как Шакро имеет российский паспорт и может быть экстрадирован только в Россию.

В 2016 году Шакро был задержан за перестрелку, которую учинили его сообщник в центре Москвы.

Преступная группировка вымогала деньги у владелицы столичного кафе под угрозой расправы, в какой-то момент вооруженные члены банды открыли огонь. В результате перестрелки два человека погибли.

В 2018 году Захария Калашова приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии строго режима.


Как сотрудники СК РФ были связаны с Шакро Молодым


Когда началось расследование уголовного дела о вымогательстве у владелицы ресторана, оказалось, что несколько высокопоставленных сотрудников СК России получили от Шакро взятки. Несколько руководителей отделов систематически получали вознаграждения от освобождения от уголовной ответственности членов банды Шакро.

Почему Шакро освободят по УДО


В беседе с изданием «Лента.ру» источник в правоохранительных органах рассказал, что на лояльное отношение администрации колонии могло повлиять то, что Шакро Молодой не осуждал участие заключенные в спецоперации на территории Украины на стороне ВС РФ.

Однако согласно официальной информации, прошение об УДО в колонию направил правозащитник Шакро. Он настаивает на досрочном освобождении апеллируя тем, что у 70-летнего заключенного якобы начались проблемы со здоровьем, и условия содержания в колонии могут привести к его смерти.

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Топ-менеджер Сбера Белевцев: ИИ не сможет заменить журналиста
14 марта 2024, 18:23

Фото: istockphoto.com/peshkov

Вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев заявил, что нейросети не смогут заменить журналистов, поскольку искусственный интеллект не обладает авторской позицией.
«Так, проводя интервью, журналист пытается докопаться до сути, понять человека, дать авторскую позицию, то, что ему реально важно. Искусственный интеллект пока еще такое интервью провести не может», – пояснил в беседе с Газета.ру Белевцев.

Однако, отметил эксперт, нейросети способны лучше человека выявлять фейки, особенно это касается изображений.

Ранее генеральный директор Киноконцерна «Мосфильм», народный артист России Карен Шахназаров поделился, что не доживёт до времени, когда искусственный интеллект полностью заменит актёров и режиссёров кино. Так он ответил на вопрос корреспондента «Радио 1» Даны Игумновой, используют ли ИИ на «Мосфильме», сможет ли он заменить людей и не вызовет ли бунт среди кинематографистов.

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#искусственный интеллект
#технологии
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