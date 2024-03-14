Путин дал поручение по созданию ядерной энергоустановки в космосе

В России с 15 по 17 марта пройдут выборы президента. Жители Подмосковья пригашаются на избирательные участки всей семьей. Прибывшие для голосования граждане смогут принять участие в конкурсе. Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Всей семьёй».