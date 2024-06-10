В Дубне ведётся обустройство велодорожек

Фото: пресс-служба г.о. Дубна
Вело-пешеходный проект «Дубненская кругосветка» реализуют в подмосковном наукограде, сейчас работы по обустройству велодорожек ведутся одновременно в нескольких местах, сообщает пресс-служба администрации городского округа Дубна.
«Обустройство велодорожки идёт, в том числе, на Комсомольской набережной. Перед рабочими поставлена задача сделать этот участок максимально оперативно, чтобы не доставлять неудобства местным жителям», — говорится в сообщении.Жители Дубны с интересом следят за строительством «кругосветки», которая соединит несколько районов города.
Ранее сообщалось, что установленный в Дубне памятник истребителю-перехватчику МиГ-25 готовят к обновлению. Истребитель МиГ-25 был разработан при участии сотрудников Дубненского машиностроительного завода. Памятник в Дубне был установлен по инициативе Героя Советского Союза Владимира Кондаурова.
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