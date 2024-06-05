В Дубне приступили к очистке затопленной Южной канавы

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В Дубне приступили к масштабной очистке Южной канавы, которая залита водой и давно не выполняет свои функции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
«Во время паводков прилегающую территорию регулярно подтапливало. Так как канава находится в ведении Волжского района гидротехнических сооружений, муниципалитет не может направить бюджетные средства на её очистку. Однако удалось договориться с руководством ФГУП «Канал им. Москвы», и предприятие выделило спецтехнику – плавающий экскаватор», – пояснили в администрации.Там добавили, что канаву приведут в нормативное состояние – 3 м шириной, и 1,5 м глубиной. Работы начались 4 июня и будут идти несколько недель. Администрация Дубны контролируем их ход.
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Лора Луганская