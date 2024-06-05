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В Дубне приступили к очистке затопленной Южной канавы

05 июня 2024, 17:21
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне приступили к масштабной очистке Южной канавы, которая залита водой и давно не выполняет свои функции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.


«Во время паводков прилегающую территорию регулярно подтапливало. Так как канава находится в ведении Волжского района гидротехнических сооружений, муниципалитет не может направить бюджетные средства на её очистку. Однако удалось договориться с руководством ФГУП «Канал им. Москвы», и предприятие выделило спецтехнику – плавающий экскаватор», – пояснили в администрации.
Там добавили, что канаву приведут в нормативное состояние – 3 м шириной, и 1,5 м глубиной. Работы начались 4 июня и будут идти несколько недель. Администрация Дубны контролируем их ход.

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#дубна
#подмосковье
#московская область
Деревне Таширово присвоят звание «Населённый пункт воинской доблести»
05 июня 2024, 18:19

Работу по присвоению деревни Таширово Наро-Фоминского городского округа звания «Населённый пункт воинской доблести» проводят депутаты местного совета, представители администрации и историк-краевед Владимир Мельников, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«По данным историков, деревня Таширово внесла огромный вклад в защиту Москвы от немецких войск. В начале декабря 1941 года здесь сражалась 222 стрелковой дивизии 33 армии генерала Михаила Ефремова. В боях погибли почти две трети личного состава дивизии — более пяти тысяч человек, но они не пустили врагов к столице», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за бои под Москвой шестнадцать советских воинов получили высшую правительственную награду — Орден Ленина, причём семь из них — за сражения на Ташировском направлении.

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#наро-фоминск
#великая отечественная война
#населённый пункт воинской доблести
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Назван способ спасти собаку от страха грозы
Биолог Татаренко рекомендовала отвлекать питомца командами
05 июня 2024, 18:14

Фото: iStock/kozorog

Преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко заявила, что помочь собаке, которая боится грозы, можно с помощью команд.
Таким образом, считает эксперт, можно переключить внимание животного.

Она отметила, что не лучшей тактикой являются уговаривания, поглаживания и ласки, также не рекомендуется ругать собаку. Татаренко заявила, что не надо акцентировать внимание на грозе и страхе животного.

«Когда собака видит, что хозяин занят делом, что ему не до её страхов, она относится к этому уважительно. Если хозяин понимает, что не может справиться с паникой собаки во время грозы, следует обратиться к дрессировщику. Специалист может попробовать убрать или скорректировать эту гиперреакцию. Не стоит самим давать собаке успокоительные препараты», — пояснила в беседе с «Известиями» Татаренко.

До этого в музее-заповеднике «Томская Писаница» обратились к посетителям с просьбой не трогать, не ловить и не гоняться за птенцами и детёнышами животных, поскольку это вредно для подрастающих зверят.

«Некоторые животные с первых дней жизни способны самостоятельно добывать еду. Некоторые виды более зависимы от питания родителей, потому их природой предусмотрено, что детеныш тихо лежит или сидит и ждет взрослых. Часто они даже не подают звуков, чтобы не привлекать хищников», — приводит «Сiбдепо» разъяснение сотрудников заповедника.

Ранее представители сервиса «Яндекс.Такси» рассказали, что для перевозки домашних питомцев, в частности собак в приложении при вызове водителя необходимо отметить, что поездка будет с животным.

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#собаки
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#животные
#кинологи
#гроза
#заповедник
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Нуждающиеся жители Подмосковья получили экстренную соцпомощь на 310 млн рублей
05 июня 2024, 18:10

Фото: пресс-служба Минисоцразвития МО

Около 25 тыс. жителей Московской области получили с начала года экстренную социальную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе Минисоцразвития региона.
«Столкнуться с трудностями может каждый. Наша задача – поддержать человека и помочь справиться с этим. С начала года почти 25 тыс. жителей региона получили экстренную соцпомощь на общую сумму почти 310 млн рублей», – уточнила первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
Как рассказали в министерстве, экстренная социальная помощь – это выплата, которую могут получить жители Московской области в трудной жизненной ситуации. Сюда относятся инвалидность, безработица, малообеспеченность, безнадзорность, неспособность к самообслуживанию из-за преклонного возраста или болезни.

Размер выплаты зависит от ситуации, состава семьи и не превышает 50 тыс. рублей.

Оформить экстренную социальную помощь можно раз в год, подав заявление на региональном портале госуслуг.

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#минсоцразвития мо
#помощь
#подмосковье
#московская область
#социальная поддержка
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Аналитик Ульянов раскрыл, как защититься от взлома на «Госуслугах»
Аналитик Ульянов рекомендовал уникальный пароль
05 июня 2024, 17:57

Фото: iStock/PUGUN SJ

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов заявил, что защитить свой аккаунт от мошенников на «Госуслугах» можно с помощью уникального пароля.
«Слишком часто менять пароль не стоит. Человек начнет путаться, забывать его, где-то записывать на бумаге или в файлах. А это тоже повышает риски, что пароль может быть скомпрометирован», — добавил в беседе с «Москвой 24» Ульянов.

Он также призвал ни с кем не делиться своими персональными данными.

А руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко напомнил об опасности мошенничеств перед ЕГЭ и призвал не поддаваться уловкам злоумышленников, пытающихся продать «ответы» к экзаменам.

«Не первый год мы предупреждаем россиян о мошенничестве с ответами на ЕГЭ. Будьте бдительны и помните, что ответы на экзамен не продаются, только зря потратите деньги. Есть риск вместе с ответами заполучить еще какое-нибудь вредоносное программное обеспечение. Не идите на поводу у мошенников, а лучше потратьте последние дни перед ЕГЭ с пользой», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.

Ранее начальник Управления экономической безопасности Московской области Артём Черепякин в беседе с «Радио 1» объяснял, какие схемы используют мошенники, чтобы обманом втянуть человека в преступную деятельность.

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#деньги
#мошенники
#юрист
#егэ
#госуслуги
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В Дубне готовят к покраске памятник истребителю МиГ-25
05 июня 2024, 17:40

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Установленный в Дубне памятник истребителю-перехватчику МиГ-25 готовят к обновлению, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Инициатором и одним из главных вдохновителей проекта по обновлению памятника выступил депутат местного Совета Анатолий Утриванов. (…) В настоящее время памятник готовят к покраске, эти работы взял на себя Дубненский машиностроительный завод имени Фёдорова. Участие в подготовке принимают также Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А.Я. Березняка и коммунальные службы города», — говорится в сообщении.
Истребитель МиГ-25 был разработан при участии сотрудников Дубненского машиностроительного завода. Памятник в Дубне был установлен по инициативе Героя Советского Союза Владимира Кондаурова.

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#дубна
#памятник
#благоустройство
#истребитель
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Осуждённый немецкий инвестор Новак добровольно явился в инспекцию
05 июня 2024, 17:32

Фото: istockphoto/Zolnierek

Немецкий инвестор Ральф Новак, осуждённый на пять лет за хищение акций каршеринговой компании BelkaCar, добровольно явился в инспекцию. Ранее он исчез в день вынесения приговора.
Заседание Тушинского районного суда города Москвы по делу Новака прошло в понедельник, 3 июня, напоминает РИА Новости. На оглашение приговора бизнесмен не явился. После этого один из его адвокатов Константин Елфимов сообщил, что не может связаться со своим подзащитным.

Теперь другой адвокат главы компании Singular СIS Иван Гилев рассказал, что Новак добровольно явился в правоохранительные органы. Сейчас оформляются документы. Юрист сообщил, что перед вынесением приговора у его подзащитного случился нервный срыв. Затем он связался с адвокатами и по их рекомендации добровольно явился в инспекцию для отбывания наказания.

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#суд
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Жителям Дубны назвали дни летних отключений горячей воды
05 июня 2024, 17:05

Фото: Фотобанк МО

Профилактические работы для подготовки к отопительному периоду пройдут в этом году в Дубне с 17 июня по 23 августа. Максимальный суммарный срок отключения горячей воды составит 14 календарных дней, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На станции Большая Волга (котельная №1) отключения пройдут с 20:00 17 июня до 06:00 20 июня, а также с 00:00 11 июля до 20:00 17 июля. В Александровке (котельная №2) горячее водоснабжение отключат с 00:00 12 августа до 08:00 16 августа. На Левом береге (котельная №3) не будет горячей воды с 00:00 29 июля до 21:00 9 августа. Институтская часть и Чёрная речка (Котельные №4 и №5) останутся без горячего водоснабжения с 10:00 12 августа до 14:00 23 августа», – говорится в сообщении.
Точные даты и сроки отключений можно узнать на интерактивной карте.

Также жители могут подписаться на уведомления об отключениях, которые будут приходить на электронную почту или через Telegram-бот за 30 дней, неделю и за день до отключения горячей воды.

В администрации подчеркнули, что отключения необходимы для подготовки систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону.

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#дубна
#горячая вода
#теплоснабжение
#ремонт
#лето
#подмосковье
#московская область
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Пушкино принимает участие в конкурсе-смотре «Лучший подъезд Подмосковья»
05 июня 2024, 17:03

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Два подъезда из округа Пушкинский примут участие в третьем этапе конкурса-смотра «Лучший подъезд Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба
Два подъезда из Зеленоградского и Правдинского примут участие в третьем этапе конкурса-смотра «Лучший подъезд Подмосковья» в номинации «Лучший тематический подъезд».

«Отобрано около 70 заявок и в настоящий момент членами комиссии проводится обследование с составлением акта смотра. От городского округа Пушкино было заявлено два подъезда. Сейчас мы в стадии их осмотра», — поделился главный аналитик министерства ЖКХ Егор Бувалко.

Каждый подъезд обладает своей технической уникальностью, а стены расписаны по специальной технологии. Стоит отметить, что Жителей, чей подъезд станет победителем жду приз в виде туристической поездки.

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#пушкинский округ
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Шесть выпускников из Красногорска сдали ЕГЭ на сто баллов
05 июня 2024, 17:00

Фото: iStock/ goc

Высший балл на едином госэкзамене получили шесть выпускников школ городского округа Красногорск, причём пять из стали стобалльниками по результатам ЕГЭ по литературе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Сто баллов получили на ЕГЭ по литературе выпускники гимназии №7 имени Д.П. Яковлева Екатерина Чистова и Георгий Славский, а также Мария Ершова из Нахабинской школы №3, Юлия Плинская из Нахабинской гимназии №4 и Мария Худорожко из школы «Светлые горы», — говорится в сообщении.
Кроме того, Жахонгир Солиев из школы №16 получил 100 баллов за ЕГЭ по химии.

Отмечается, что в этом году ОГЭ и ЕГЭ сдают около пяти тысяч учеников красногорских школ, наиболее популярным предметом для сдачи стало «Обществознание».

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