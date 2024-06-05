В Дубне готовят к покраске памятник истребителю МиГ-25

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Установленный в Дубне памятник истребителю-перехватчику МиГ-25 готовят к обновлению, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Инициатором и одним из главных вдохновителей проекта по обновлению памятника выступил депутат местного Совета Анатолий Утриванов. (…) В настоящее время памятник готовят к покраске, эти работы взял на себя Дубненский машиностроительный завод имени Фёдорова. Участие в подготовке принимают также Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А.Я. Березняка и коммунальные службы города», — говорится в сообщении.Истребитель МиГ-25 был разработан при участии сотрудников Дубненского машиностроительного завода. Памятник в Дубне был установлен по инициативе Героя Советского Союза Владимира Кондаурова.
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