Британский премьер Сунак вслед за Шольцем оскорбительно отозвался об интервью Путина

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак вслед за Олафом Шольцем прокомментировал интервью Владимира Путина, которое российский лидер дал американскому журналисту Такеру Карлсону. Не страдая избытком фантазии, Сунак почти слово в слово повторил слова канцлера ФРГ, назвав это интервью «смехотворным».
Как и в случае с Шольцем, пользователи соцсетей обрушились с критикой на британского премьера после его высказываний. Они призывали Сунака не завидовать Путину после его интервью, а внимательно прислушаться к тому, что он говорит и не провоцировать мировую войну. Люди также требовали в кратчайшие сроки закончить военные действия на Украине, чтобы прекратить рост цен.
Читайте также:
Захарова рассказала об истерике Белого дома после интервью Путина
В Словакии высказались об истерике после интервью Путина Карлсону
Шольц резко отреагировал на интервью Путина американскому журналисту Карлсону
Александр Бойцов