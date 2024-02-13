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Медведев жестко высмеял реакцию Сунака и Шольца на интервью Путина

Медведев: Интервью Путина – лекарство, которое попало точно в цель
13 февраля 2024, 11:24
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону лекарством, которое попало точно в цель.
По словам Медведева, лидеры государств не занимаются оценкой высказываний своих иностранных коллег. Однако канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак «стали наперебой оценивать интервью российского президента Такеру Карлсону». Таким образом, Медведев делает вывод, что интервью Путина стало лекарством, которое попало точно в цель, вызвав у отдельных западных лидеров «затяжной жидкий понос».

«Проведён отличный урок русской истории, слушая который многие граждане западных стран впервые отыскали «Украину» на карте мира, а американский дед Дементий лихорадочно вспоминал не только своё имя, но и кто же был первым президентом США. Наполеон? Черчилль? Фрэнк Синатра? А, ну конечно же, Чингачгук!» - иронично добавил Медведев в своем Telegram-канале.


Напомним, Шольц назвал интервью Путина Карлсону смехотворным. Сунак вслед за ним также прокомментировал интервью российского лидера. Не страдая избытком фантазии, Сунак почти слово в слово повторил слова канцлера ФРГ, назвав это интервью «смехотворным».

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МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас
13 февраля 2024, 11:54

Фото: РИА Новости/Стрингер

МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Об этом сообщается в розыскной базе ведомства.
Отмечается, что политик разыскивается по уголовной статье. Однако никаких уточняющих данных по данному решению не предоставлено.

Напомним, что Каллас нередко выступает с русофобскими заявлениями. Она утверждала, что Россия представляет огромную угрозу для безопасности стран Запада, поэтому лично хотела возглавить НАТО для оказания противостояния РФ. Кроме того, Каллас выступала с призывами изолировать Россию от всего остального, свободного мира.

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#эстония
#россия
#мвд
#розыск
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ЦИК: Избирательный штаб Путина отказался от бесплатных эфиров для дебатов
13 февраля 2024, 11:29

Фото: сайт Кремля

Избирательный штаб президента РФ Владимира Путина отказался от бесплатного теле- и радиоэфира для дебатов на федеральных государственных каналах. Об этом сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина, передает РИА Новости.

«В ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ кандидата на должность президента РФ Путина Владимира Владимировича участвовать в совместных агитационных мероприятиях на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания. Это право кандидата», — заявила Бударина.
Напомним, президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.

Ранее ЦИК показал бюллетень на выборы президента России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#цик
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#новости
#рф
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Эксперт по энергетике Грачёв рассказал о последствиях отказа Австрии от газа из РФ
Эксперт Грачёв: отказ Австрии от газа из РФ не принесёт проблем России
13 февраля 2024, 11:02

Фото: iStock/SergBob

Россия наращивает экспорт газа во многие государства, поэтому уход Австрии не станет для неё проблемой. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН, экс-председатель комитета Госудумы по энергетике Иван Грачёв.
Ранее министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер анонсировала отказ от поставок газа из России. Точные сроки не называются, однако подготовка необходимых документов уже ведётся.

Прежде чем говорить об Австрии, эксперт привёл в пример Германию. В стране на фоне полного отказа от российского газа наблюдается катастрофическое снижение уровня жизни. Граждане активно жалуются на последствия политики властей. В Австрии в настоящее время уже начинают возникать подобные проблемы, однако, в отличие от Германии, граждане здесь менее активны.

Грачёв подчеркнул, что принятие такого решения принесёт немало проблем Австрии. В частности, произойдёт спад промышленного производства, снижение уровня жизни граждан, упадок в экономике.

При этом для России, по словам собеседника «Радио 1», это не создаст существенных проблем, поскольку Австрия закупала слишком малый объём водопроводного газа. Всего Россия поставляла порядка пяти миллиардов кубометров газа, что несущественно на фоне общего объёма производства.

«Россия активно выходит на Индию и Китай (...) Это всё вопрос времени: российский газ будет продаваться в таких количествах, в каких будет необходимо России», — подчеркнул специалист.
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#австрия
#газ
#поставки
#энергетика
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Азербайджан заявил, что провел военную операцию в ответ на обстрел ВС Армении
13 февраля 2024, 10:00

Фото: istock / ffikretow

Подразделения войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана 13 февраля провели «операцию возмездия», разрушив армянский боевой пост на границе между двумя странами в ответ на провокацию ВС Армении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГПС.

В ГПС сообщают, что с территории села Неркин Ханд в Сюникской области ранее ранили азербайджанского военного снайперским огнем.

Сначала в Министерстве обороны Армении заявляли, что 13 февраля с 05:30 по местному времени (06:30 мск) подразделения армии Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям в районе села Неркин Ханд в Сюникской области. После армянская сторона обвинила азербайджанскую в смерти двух военнослужащих на границе.

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#пост
#армения
#азербайджан
#военные
#обстрел
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Трамп хочет заставить партнеров по НАТО увеличить помощь Киеву до уровня США
Трамп призвал партнеров по НАТО увеличить помощь Киеву до уровня США
13 февраля 2024, 09:01

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что страны НАТО должны увеличить траты на поддержку Украины или же Вашингтону придется поставить свои интересы на первое место.
«Мы оказываем помощь Украине в объемах, превышающих на 100 миллиардов помощь стран НАТО. У нас нет никого, кого они уважали бы, они при этом они настаивают на том, чтобы платить гораздо меньше нашего. Довольно, НАТО должно выровнять уровень своих расходов - и они сделают это», - написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

Он уверен, что заслуга усиления НАТО за последнее время принадлежит именно ему, а этот факт признают даже демократы. Он объяснил, что в свое время предупредил 20 стран, которые не платили долю, о прекращении военной защиты со стороны США, тогда, по словам Трампа, деньги полились рекой.

Бывший американский президент считает, что при отказе партнеров США увеличить расходы на помощь Украине и поднять их до уровня, оказываемого Америкой, интересы Штатов должны стоять на первом месте.

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Армения сообщила о том, что военные Азербайджана открыли огонь на границе
Минобороны Армении: Азербайджан открыл огонь на границе, имеются раненые
13 февраля 2024, 06:48

Фото: iStock/Niko_Cingaryuk

Вооружённые силы Азербайджана открыли огонь на границе, среди армянских солдат есть раненые. Об этом сообщили 13 февраля в Министерства обороны Армении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее предложил заключить с Азербайджаном соглашения о взаимном контроле над вооружениями с возможностью подписания конкретных договоров. Согласно предложению, государства смогут заключать отдельные соглашения и осуществлять взаимный контроль за их выполнением. Премьер отметил, что Азербайджан не принимает предложения Армении о снижении напряженности на границе для создания прочной основы для мира.

Армения и Азербайджан опубликовали совместное заявление о мерах по урегулированию многолетнего конфликта. В документе говорится, что стороны проведут взаимный обмен пленными и предпримут шаги по укреплению взаимного доверия. Азербайджан намерен освободить 32 военнослужащих Армении. Ереван вернет азербайджанской стороне двоих пленных.

В заключенном между сторонами договоре говорится, что соглашение может стать историческим моментом, который позволит достичь мира в регионе. Азербайджан заявил, что освободит военных в качестве жеста доброй воли. Армянская сторона отметила, что готова на аналогичные действия из соображений гуманизма.

Помимо этого, Армения сняла свою кандидатуру на проведение Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP-29 в пользу Азербайджана. В ответ Баку поддержит кандидатуру Еревана в бюро Конвенции.

Последнее противостояние между Арменией и Азербайджаном произошло в 2023 году.

19 сентября Баку объявил о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. Минобороны страны заявило, что намерено достигнуть нескольких целей, одной из которых, стало выведение армянских войск из Карабаха. При этом Армения настаивала, что ее военных нет на территории региона. В результате непродолжительных боевых действий, 30 человек погибли, более 200 получили ранения. Среди убитых и пострадавших были мирные жители.

20 сентября при посредничестве российских миротворцев, огонь в регионе был прекращен.

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#армения
#азербайджан
#стрельба
#граница
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Германия опасается того, что США будут меньше поддерживать Киев
Депутат бундестага Оттен: Германия боится того, что США уменьшат помощь Украине
13 февраля 2024, 05:14

Фото: iStock/Mesut_Dogan

Власти Германии опасаются сокращения военной помощи Украине со стороны США в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа, поскольку это может вынудить Берлин больше тратить на поддержку Киева. Об этом рассказал «Известиям» депутат бундестага Герольд Оттен.
Рост популярности Дональда Трампа вызывает беспокойство европейских политиков. Победа экс-президента на ноябрьских выборах может привести к росту военных и финансовых расходов для европейских стран, ведь Трамп уже неоднократно намекал на сокращение военной помощи Киеву, если станет президентом.

Под угрозой, кроме того, может оказаться и сотрудничество европейских стран с США в рамках НАТО. Поэтому в Европарламенте призывают ЕС добиваться больших расходов на оборону. Имено по этой причине Париж, Берлин и Варшава решили активизировать работу так называемого «Веймарского треугольника» и вместе взять ответственность за будущее и безопасность Европы.

Польша и Германия должны взять на себя общую ответственность за помощь Украине и мобилизацию стран ЕС. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По его словам, Варшава и Берлин должны совместно нарастить производство военной продукции не за 10 или 15 лет, а уже в самые ближайшие месяцы.

Напомним, ранее главным союзником Киева были Соединённые Штаты Америки, однако, в декабре 2023 года Пентагон заявил, что может отправить ВСУ последний транш военной помощи. 8 февраля стало известно, что американский Сенат отклонил законопроект, в котором предлагалось выделить на помощь Киеву более 60 миллиардов долларов.

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#германия
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#украина
#помощь
#депутаты
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Карлсон: Украина не сможет победить Россию, даже если Запад будет помогать ей
Журналист Карлсон считает, что Украине не победить РФ даже при помощи Запада
13 февраля 2024, 03:54

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Киев даже с многомиллиардной помощью западных стран не сможет одержать победу в военном конфликте с Россией, заявил американский журналист и телеведущий Такер Карлсон в своём аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).
«Украинские военные не смогут вытеснить российскую армию из районов Восточной Украины. У Украины нет промышленного потенциала, так же как его нет ни у НАТО, ни у США», — отметил Карлсон в своём видеообращении.

Основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network добавил, что население России на 100 миллионов больше, чем у Украины, в то время как ряды ВСУ продолжают неумолимо редеть.

Карлсон предупреждает о возможной эскалации конфликта и деградации западной экономики в США и Германии при дальнейшей поддержке Киева.

Ранее на Всемирном правительственном саммите в Дубае журналист заявил, что российский лидер Владимир Путин хочет закончить конфликт на Украине и «выйти из этой войны».

Напомним, в начале февраля бывший ведущий Fox News Карлсон впервые прибыл в Москву. Сперва реальная цель его визита не раскрывалась, однако, позже он анонсировал, что в ночь на 9 февраля выпустит интервью с президентом РФ. В ходе разговора с журналистом Путин заявил, что Москва хочет разрешить конфликт с Киевом путём переговоров. Около года переговоры между Россией и Украиной уже состоялись, однако, Соединённые Штаты вынудили Киев продолжить вооружённый конфликт с Москвой.

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#украина
#россия
#журналисты
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Россия готова открыть новые посольства сразу в нескольких странах Африки
МИД: У России будут посольства в Экваториальной Гвинее и других странах Африки
13 февраля 2024, 03:06

Фото: iStock/Ilya_Burov

Россия готовит открытие своих дипломатических представительств в нескольких странах Африки. Об этом 12 февраля в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал глава департамента Африки Министерства иностранныхз дел РФ Всеволод Ткаченко.
Уже открыто посольство в Буркина-Фасо, скоро заработает диппредставительство в Экваториальной Гвинее. На очереди открытие еще нескольких «точек», информация будет предоставлена по мере готовности.

Ткаченко напомнил, что Расширение российского дипломатического присутствия на Африканском континенте было поставлено руководством страны по итогам саммита «Россия — Африка», прошедшего летом 2023 года в Санкт-Петербурге.

Многие на африканском континенте ожидают от Российской Федерации продолжения тех начинаний, которые были заложены Советским Союзом в части помощи африканскому континенту в области образования и, в частности, в развитии кадров. Об этом заявлял ранее бывший президент ЮАР Табо Мбеки.

В свою очередь, российский лидер Владимир Путин сообщал, что сейчас Африка все более уверенно стремится к экономической стабильности, развиваясь в производстве, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании и прочих областях. Владимир Путин отметил, что за последние годы сотрудничество России и Африки вышло на новый уровень.

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