Медведев жестко высмеял реакцию Сунака и Шольца на интервью Путина

Россия наращивает экспорт газа во многие государства, поэтому уход Австрии не станет для неё проблемой. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН, экс-председатель комитета Госудумы по энергетике Иван Грачёв.