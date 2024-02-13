Медведев жестко высмеял реакцию Сунака и Шольца на интервью Путина

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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону лекарством, которое попало точно в цель.
По словам Медведева, лидеры государств не занимаются оценкой высказываний своих иностранных коллег. Однако канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак «стали наперебой оценивать интервью российского президента Такеру Карлсону». Таким образом, Медведев делает вывод, что интервью Путина стало лекарством, которое попало точно в цель, вызвав у отдельных западных лидеров «затяжной жидкий понос».
Напомним, Шольц назвал интервью Путина Карлсону смехотворным. Сунак вслед за ним также прокомментировал интервью российского лидера. Не страдая избытком фантазии, Сунак почти слово в слово повторил слова канцлера ФРГ, назвав это интервью «смехотворным».
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«Проведён отличный урок русской истории, слушая который многие граждане западных стран впервые отыскали «Украину» на карте мира, а американский дед Дементий лихорадочно вспоминал не только своё имя, но и кто же был первым президентом США. Наполеон? Черчилль? Фрэнк Синатра? А, ну конечно же, Чингачгук!» - иронично добавил Медведев в своем Telegram-канале.
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Элина Позднякова