Путин: Правду о Второй мировой войне на Западе пытаются исказить

Фото: сайт Кремля
Правду о Второй мировой войне на Западе пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою по сути колониальную политику на лжи и лицемерии.
Об этом во время своей приветственной речи на Параде Победы заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер напомнил, что в некоторых странах сносят памятники настоящим борцам с нацизмом, превознося предателей и пособников фашизма. Тем самым перечёркивается память о героизме и благородстве воинов-освободителей и о принесенной ими во имя жизни жертве, сказал он.
Глава российского государства также указал, что реваншизм, фальсификация истории, стремление оправдать современных последователей нацизма является частью общей политики западных элит, направленной на разжигание новых региональных конфликтов.
Читайте также:
Путин назвал участников СВО героями, которых поддерживает вся Россия
Президент Путин: Россия переживает сложный период и ее будущее зависит от нас
Путин поздравил россиян с Днем Победы и назвал его священным праздником
Александр Бойцов