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Путин: Правду о Второй мировой войне на Западе пытаются исказить

09 мая 2024, 11:11
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Правду о Второй мировой войне на Западе пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою по сути колониальную политику на лжи и лицемерии.


Об этом во время своей приветственной речи на Параде Победы заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер напомнил, что в некоторых странах сносят памятники настоящим борцам с нацизмом, превознося предателей и пособников фашизма. Тем самым перечёркивается память о героизме и благородстве воинов-освободителей и о принесенной ими во имя жизни жертве, сказал он.

Глава российского государства также указал, что реваншизм, фальсификация истории, стремление оправдать современных последователей нацизма является частью общей политики западных элит, направленной на разжигание новых региональных конфликтов.

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#рф
Во Франции самолёты ВВС по ошибке нарисовали в небе российский триколор — видео
Французские лётчики по ошибке изобразили в небе российский флаг
09 мая 2024, 11:42

Фото: istockphoto/macky_ch

9 Мая вся Россия торжественно отмечает День Победы советской армии над фашистской Германией. Невольно присоединились к этому празднованию и пилоты элитной эскадрильи Patrouille de France, по ошибке изобразив в небе российский триколор.
Инцидент произошёл во время воздушного парада, посвящённого празднованию Дня Европы, сообщает телеграм-канал «Военное дело». Российский и французский флаги состоят из одинаковых цветов — белого, синего и красного. Различается только порядок их расположения на полотнище. Во время полёта элитные лётчики, вероятно, перепутали построение и в результате в небе вместо французского был торжественно изображён российский триколор.

Реакция французского правительства на данную ошибку пока остаётся неизвестной.






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Шойгу: военные РФ сражаются на СВО с последователями нацизма
09 мая 2024, 11:21

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу в поздравлении военнослужащих с Днем Победы напомнил о славных традициях ветеранов ВОВ. Об этом пишет ТАСС.
По словам Шойгу, участники СВО с честью выполняют свой долг. Российские военные, сражаясь с последователями нацизма в зоне СВО, продолжают славные традиции ветеранов, отметил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с освобождением села Котляровка в Харьковской области и села Соловьево в Донецкой Народной Республике.

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#сво
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Президент Путин: Россия переживает сложный период и ее будущее зависит от нас
09 мая 2024, 10:48

Фото: сайт Кремля

Россия переживает сложный, рубежный период, и ее будущее зависит от нас. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на Красной площади в рамках парада в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
По словам президента России Владимира Путина, судьба родины в наших руках.

На Красной площади начался Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По данным Минобороны РФ, в главном военном параде принимают участие более 9 000 человек, из которых более 1000 принимали участие в СВО, а также свыше 70 единиц техники.

Президент России Владимир Путин выступил на параде Победы на Красной площади. Он поздравил россиян и участников Парада с праздником и назвал его священным. Он также сообщил, что стратегические силы России находятся в полной боеготовности и страна будет делать все возможное, чтобы не допустить глобального столкновения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Красной площади начался Парад Победы в Великой Отечественной войне
#владимир путин
#президент
#парад
#день победы
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Путин: Россия никому не позволит ей угрожать
09 мая 2024, 10:26

Фото: сайт Кремля

Россия никому не позволит ей угрожать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на Красной площади в рамках парада в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Он отметил, что стратегические силы государства всегда находятся в боевой готовности. По словам президента, западные страны пытаются разжигать межнациональную вражду, а также мировые конфликты. Помимо этого, он отметил, что они пытаются сдерживать суверенные центры развития.

На Красной площади начался Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По данным Минобороны РФ, в главном военном параде принимают участие более 9 000 человек, из которых более 1000 принимали участие в СВО, а также свыше 70 единиц техники.

Президент России Владимир Путин выступил на параде Победы на Красной площади. Он поздравил россиян и участников Парада с праздником и назвал его священным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#день победы
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НАТО не направит войска на Украину
Столтенберг: у НАТО нет намерения быть напрямую вовлеченной в кризис на Украине
09 мая 2024, 10:10

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет намерения быть напрямую вовлеченной в конфликт на Украине. Об этом пишет «‎РИА Новости».
«НАТО не намерена напрямую участвовать в конфликте», — заявил он.

От отметил, что перед НАТО стоят две задачи: не допустить распространения конфликта за пределы Украины, а также поддержать Киев.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#киев
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Маск: Из-за нелегальных мигрантов в Штатах скоро не останется американцев
09 мая 2024, 10:02

Фото: istockphoto/Naeblys

Из-за провальной миграционной политики администрации Байдена в Соединённых Штатах скоро совсем не останется американцев. Такое мнение высказал предприниматель и миллиардер, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.
В своей социальной сети X (бывший Twitter), собственником которой является он сам, эксцентричный миллиардер написал, что предстоящие осенью нынешнего года президентские выборы, по всей видимости, будут последними, на которых голосовать будут действительно граждане США. Причина этого заключается в массовом притоке нелегальных мигрантов из самых разных стран.

Маск также добавил, что целью Демократической партии является лишение американцев права голоса путём ввоза на территорию страны как можно большего количества нелегальных мигрантов.

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Шольц сделал неожиданное заявление об украинском конфликте
Шольц: Конфликт на Украине будет длиться дольше, чем хотелось бы Евросоюзу
09 мая 2024, 09:52

Фото: сайт Кремля

Конфликт на Украине затянется и будет продолжаться дольше, чем хотелось бы западным союзникам Киева. Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.
Он также добавил, что страны Евросоюза должны быть готовы к тому, что военные действия на Украине продлятся дольше, чем хотелось бы европейцам. Слова немецкого политика приводит портал Tagesschau. Шольц также призвал партнёров по Евросоюзу поставлять Киеву больше систем противовоздушной обороны Patriot, в которых ВСУ испытывают острую необходимость. В апреле Германия отправила на Украину очередную батарею Patriot. Шольц выразил надежду, что другие страны последуют этому примеру.

Москва не раз заявляла, что военные поставки Запада на Украину препятствуют мирному урегулированию, затягивают конфликт и напрямую вовлекают в него страны НАТО.

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#шольц
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Захарова уподобила политику Санду экспериментам Третьего рейха
09 мая 2024, 09:30

Фото: пресс-служба МИД РФ

Политика, проводимая президентом Молдавии Майей Санду, сопоставима с экспериментами Третьего рейха над национальностью людей и языком. Нынешний молдавский лидер останется тёмным пятном в истории страны.
Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она добавила, что молдавский язык продолжит существовать для большинства жителей страны и после ухода со своего поста Санду, при которой государственный язык был официально переименован в румынский.

Захарова назвала то, что молдавский язык по одному росчерку пера правительства Санду превратился в румынский элементами геноцида против целого народа. Она подчеркнула, что, пережив «эпоху Санду», молдаване сохранят свою идентичность как народа, сохранят свой язык и самобытную культуру.

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#молдавия
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Экс-командующий НАТО хочет нейтрализации Калининграда
Экс-командующий НАТО в Европе Ставридис не исключил нейтрализацию Калининграда
09 мая 2024, 09:23

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Калининград нужно будет «нейтрализовать» в случае вооруженного конфликта с Россией, так как там находятся значительные силы. Такое мнение выразил бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, приводит его слова Bloomberg.
Он пояснил, что внушительная часть российского флота Балтийского моря базируется в порту Балтийск, а в Калининграде размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы. Ставридис не исключил, что в городе также может располагаться ядерное оружие.

В случае прямого конфликта НАТО с Россией, нужна будет «нейтрализация» Калининграда, чтобы РФ утратила контроль над «Сувалкским коридором» на границе между Литвой и Польшей, через которую страны Балтии соединены с остальным ЕС, заключил бывший военный.

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