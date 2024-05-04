В Москву из Иерусалима прибыл борт с Благодатным огнем

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Благодатный огонь доставлен из Иерусалима в Москву, сообщили представители Фонда Андрея Первозванного, передает РИА Новости.
Отмечается, что самолет, доставивший святыню в Москву, приземлился в столичном аэропорту Внуково-3.
В Великую субботу, 4 мая, Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Патриарх Иерусалимский Феофил III, помолившись о схождении огня, вышел из кувуклии и начал раздавать Благодатный огонь людям в храме.
Схождение Благодатного огня происходит в канун Пасхи, которая в этом году отмечается 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, построенном над пространством распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа.
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В Великую субботу, 4 мая, Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Патриарх Иерусалимский Феофил III, помолившись о схождении огня, вышел из кувуклии и начал раздавать Благодатный огонь людям в храме.
Схождение Благодатного огня происходит в канун Пасхи, которая в этом году отмечается 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, построенном над пространством распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа.
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Александр Климов