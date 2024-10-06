Фото: сайт Кремля
Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что успешность «предсказаний» основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского объясняется его опытом и тем, что политик не боялся их прилюдно озвучивать. Об этом информирует ТАСС.
По словам парламентария, заявления Жириновского нельзя называть «предсказаниями», как это делает большинство. Федоров утверждает, что предсказывать события нетрудно, если человек владеет наукой и достаточным количеством опыта.
Депутат также напомнил, что в свое время первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак и сам он предупреждали еще 35 лет назад о грядущем противостоянии с Украиной.
Напомним, Владимир Жириновский возглавлял партию ЛДПР с момента ее основания в 1992 году.
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Депутат также напомнил, что в свое время первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак и сам он предупреждали еще 35 лет назад о грядущем противостоянии с Украиной.
Напомним, Владимир Жириновский возглавлял партию ЛДПР с момента ее основания в 1992 году.
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Екатерина Коршунова