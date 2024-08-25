В Госдуме напомнили о пророчестве Жириновского о Павле Дурове

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В действиях властей Франции присутствуют явные политические мотивы. Так высказался депутат Государственной Думы от ЛПДР Владимир Сипягин в своем Telegram-канале о задержании в Париже генерального директора и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
По его словам, Дуров представляет свободу СМИ и европейские ценности, о которых во Франции забыли. Депутат также напомнил, что шесть лет назад лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал основателя мессенджера вернуться на родину.
В субботу, 25 августа, французские службы безопасности задержали Павла Дурова после того, как он сошел с частного самолета в аэропорту Ле-Бурже. Предпринимателя обвиняют в соучастии в незаконной деятельности, осуществляемой через его мессенджер, включая торговлю наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество. Теперь руководителю Telegram может грозить до 20 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что Павел Дуров прилетел в Париж, зная о возможном задержании.
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«Паша, ты молодец! Ты наш русский Цукерберг. Cколько времени надо еще шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую, не принимает тебя чужая земля. Здесь, на родине, и интереснее, и веселее. И день рождения, Паша, хороший повод задуматься: а не пора ли вернуться?» – заявил несколько лет назад глава фракции ЛДПР.
В субботу, 25 августа, французские службы безопасности задержали Павла Дурова после того, как он сошел с частного самолета в аэропорту Ле-Бурже. Предпринимателя обвиняют в соучастии в незаконной деятельности, осуществляемой через его мессенджер, включая торговлю наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество. Теперь руководителю Telegram может грозить до 20 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что Павел Дуров прилетел в Париж, зная о возможном задержании.
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Александр Климов