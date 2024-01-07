Путин исполнил мечту восьмилетней девочки из Южно-Сахалинска

Ослабление мороза в Подмосковье было недолгим и незначительным, и уже сегодня, в рождественскую ночь, столбики термометров опустились до минус 20-25 градусов. Несмотря на сложные погодные условия и аномальные холода, специалисты-энергетики компании «Россети Московский регион» продолжают обеспечивать бесперебойное электроснабжение даже самых проблемных районов Подмосковья.

К вечеру синоптики прогнозируют дальнейшее понижение температуры окружающего воздуха. Несмотря на все трудности, связанные с погодой, на 9 часов утра 7 января в городском округе Чехов практически все потребители были обеспечены электричеством. В общей сложности на территории округа работают 27 передвижных электростанций. В ночь с 6 на 7 января было восстановлено временно нарушенное электроснабжение в населенных пунктах Пешково, Мальцы, Покров, Венюково, Новый Быт. Аварийные бригады продолжают работать в круглосуточном режиме. После технического обслуживания резервного источника снабжения электроэнергией (РИСЭ) возобновлено электроснабжение в Чепелево и Мелихово.

В городском округе Солнечногорск за последние сутки удалось восстановить поступление электричества в жилые дома по улице Никольская в деревне Никольское. В посёлке Поваровка функционирует резервный источник питания, который подключили для обеспечения электроснабжения потребителей до окончания ремонтно-восстановительных работ. Обеспечено электроснабжение жилых домов по улице Славянская в деревне Белавино и квартала дачной застройки Белавино-2, а также квартала дачной застройки Семейный парк в деревне Задорино и нескольких других населенных пунктах.

В настоящее время в округе в целях разгрузки сети продолжается установка РИСЭ мощностью от 250 до 700 кВА, проводятся ремонтные работы на объектах и энергооборудовании. Энергетики отрабатывают заявки от потребителей квартала дачной застройки Ясный в деревне Дулепово, владельцев домовладений по улице Есенина в дачном посёлке Поварово, жителей деревни Повадино, Алабушево.

Администрация городских округов напоминает, что бытовые потребители относятся к III категории надежности, которая предполагает, в случае необходимости либо на период проведения аварийно-восстановительных работ отсутствие электроснабжения до 24 часов. Энергетики просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, связанным с более длительным, до 48 часов, сроком возобновления подачи электроэнергии. Причина этого заключается в тяжелых погодных условиях и многократно возросших нагрузках, на которые не рассчитаны поселковые электросети в условиях сильных холодов. С целью недопущения повреждения электрооборудования из-за перегрузок, необходимо соблюдать потребление мощности в объеме, который установлен договором на технологическое присоединение. Если есть такая возможность, рекомендуется запастись резервными источникам электроснабжения — генераторами.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8-800-220-0-220, либо, написав виртуальному помощнику. Найти чат-бот можно в закреплённых сообщениях официального телеграм-канала «Россети Московский регион»: https://t.me/rossetimr_ru.