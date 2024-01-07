Путин исполнил мечту восьмилетней девочки из Южно-Сахалинска

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Во время своей поездки Кристина познакомилась с бытом первооткрывателей Сибири в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Кроме того, девочка в поселке Листвянка, Байкальском музее Сибирского отделения Российской академии наук и нерпинарии, где ей показали местных нерп.
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