Путин: кадровый дефицит в России достигает 2,5 миллиона человек

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин оценил критическую нехватку рабочих рук на российском рынке труда в размере 2,5 миллиона человек.
По его словам, официальные статистические данные указывают на количество безработных в районе 450 — 460 тысяч человек, что говорит о значительном разрыве между спросом и предложением в сфере занятости.
Проблема кадрового дефицита особенно остро ощущается в строительном секторе и промышленности, где компании готовы активно нанимать сотнями тысяч новых работников. Для решения этой проблемы президент призвал улучшить механизмы привлечения трудовых мигрантов, обеспечить их соблюдение законодательства и обучение русскому языку.
Согласно отчету Российского союза ректоров, в прошлом году около 60 процентов российских предприятий столкнулись с кадровым дефицитом. Особенно высок спрос на квалифицированных специалистов в сфере высоких технологий. Из-за общего недостатка кадров многие российские компании прибегают к стратегии «тихого найма», заполняя вакансии из собственных рядов. Эта тактика становится все более распространенной, что отмечают аналитики платформы Lenta.ru.
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Проблема кадрового дефицита особенно остро ощущается в строительном секторе и промышленности, где компании готовы активно нанимать сотнями тысяч новых работников. Для решения этой проблемы президент призвал улучшить механизмы привлечения трудовых мигрантов, обеспечить их соблюдение законодательства и обучение русскому языку.
Согласно отчету Российского союза ректоров, в прошлом году около 60 процентов российских предприятий столкнулись с кадровым дефицитом. Особенно высок спрос на квалифицированных специалистов в сфере высоких технологий. Из-за общего недостатка кадров многие российские компании прибегают к стратегии «тихого найма», заполняя вакансии из собственных рядов. Эта тактика становится все более распространенной, что отмечают аналитики платформы Lenta.ru.
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