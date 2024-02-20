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Политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что, хотя на Западе вынашивались идеи о смещении президента Украины Владимира Украины со своего поста, однако в ближайшее время такого не предвидеться из-за смещения Валерия Залужного с занимаемой должности.
Он пояснил, что именно он являлся самым основным претендентом на роль нового главы украинского государств.
А депутат Госдумы Андрей Луговой отметил, что несмотря на «европейское турне» Зеленского и подписанные им соглашения с политиками ЕС не улучшат ситуация на Украине.
Ранее стало известно, что США совместно с западными союзниками хотят предотвратить развал ВСУ в условиях потери территорий и дефицита боеприпасов.
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«Вряд ли крупные политики Запада стали бы подписывать с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашения о гарантиях безопасности. Какой в этом смысл, если они завтра его поменяют? Вряд ли это случится в ближайшее время», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.
«Для чего Зеленский это делает, непонятно. Заниматься таким пиаром бессмысленно. В Европе и в США понимают, что происходит, и так дают оружие, хоть сейчас меньше. И на нас это никак не влияет, на наши действия. Поэтому пусть Киев хоть десять договоров о безопасности подпишет с Францией, она всё равно не будет вмешиваться», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Луговой.
Ранее стало известно, что США совместно с западными союзниками хотят предотвратить развал ВСУ в условиях потери территорий и дефицита боеприпасов.
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Мелисса Тимофеева