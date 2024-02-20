Шойгу раскрыл планы России по размещению ядерного оружия в космосе

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Россия не размещала и не планирует размещать ядерное оружие в космосе. Об этом во вторник, 20 февраля, заявил глава министерства обороны Сергей Шойгу.
«Во-первых, этого нет, проектов таких - ядерного оружия в космосе. Во-вторых, Соединенные Штаты знают, что этого нет», — сказал глава оборонного ведомства, его слова приводит ТАСС.Президент России Владимир Путин на встрече с Шойгу выразил недоумение, что на Западе появляются данные о таких планах. Власти РФ, по его словам, «категорически против» размещения ядерного оружия в космосе.
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