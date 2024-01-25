В России повысили президентскую стипендию

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Президент России Владимир Путин заявил, что объявил о решении повысить президентскую стипендию, теперь ее размер составит 30 тысяч рублей. Об этом Путин сообщил в рамках встречи со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.
По словам главы государства, правительственная стипендия составит примерно 20 тысяч рублей. Российский лидер отметил, что «есть к чему стремиться, надо хорошо учиться».
Путин добавил, что до 2030 года планируется построить 25 студенческих кампуса, которые предусмотрены для молодых семей. Он подчеркнул, что этим вопросом будут обязательно заниматься.
Ранее Путин заявил, что переход на новую систему высшего образования будет плавным. По словам президента, проблем с дипломами старого образца ни у кого не возникнет.
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Путин добавил, что до 2030 года планируется построить 25 студенческих кампуса, которые предусмотрены для молодых семей. Он подчеркнул, что этим вопросом будут обязательно заниматься.
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Екатерина Коршунова