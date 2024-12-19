Путин на Прямой линии поделился анекдотом про слово из трёх букв в кроссворде

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Во время Прямой линии, которая была совмещена с ежегодной пресс-конференцией, президент РФ Владимир Путин рассказал анекдот про слово из трёх букв.
Отвечая на вопрос одного из присутствующих в зале представителей сми о жителях иных стран, которые, по его словам, в следующие несколько лет «могут уйти под воду», президент Российской Федерации вспомнил шутку про сидящую за столом семью.
Лидер российского государства отметил, что если арктические льды начнут таять, то под воду, возможно, уйдут и российские населённые пункты. Он добавил, что в Российской Федерации на вбитых в вечную мерзлоту сваях стоят целые посёлки и города.
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«Маленький мальчик разгадывает кроссворд и говорит: «Слово назовите из трех букв». Мама ему бум ложкой по лбу. Он говорит: «За что? Это же дом!» Папаша берет, жене — бум: «О доме надо думать!»», — обратил внимание Владимир Путин, обращаясь к автору вопроса.
Лидер российского государства отметил, что если арктические льды начнут таять, то под воду, возможно, уйдут и российские населённые пункты. Он добавил, что в Российской Федерации на вбитых в вечную мерзлоту сваях стоят целые посёлки и города.
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Ольга Енгалычева