Путин пошутил про «нетрадиционного гостя» на прямой линии

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин пошутил над словами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, назвавшего блогера Влада Бумагу (А4) нетрадиционным гостем. Недопонимание произошло в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.
Представляя детского блогера, Песков заявил, что на мероприятие прибыл нетрадиционный гость. «В каком смысле?», – иронично задал вопрос Путин.
Также в начале прямой линии официальный представитель Кремля объявил интернет-издание Readovka как нетрадиционное СМИ.
Кроме того, в ходе общения с Владом А4 Путин заявил об уникальность выпускаемого им контента, на что указывает число подписчиков – 80 миллионов человек.
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Также в начале прямой линии официальный представитель Кремля объявил интернет-издание Readovka как нетрадиционное СМИ.
Кроме того, в ходе общения с Владом А4 Путин заявил об уникальность выпускаемого им контента, на что указывает число подписчиков – 80 миллионов человек.
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Анастасия Чинкова