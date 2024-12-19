Влад Бумага на Прямой линии спросил у Путина какие ролики ему снимать и похвалился, что стал отцом

Влад Бумага (Фото: РИА Новости/ Пелагия Тихонова)
28-летний Влад Бумага (А4) родом из Белоруссии. Он является одним из самых популярных блогеров России. 19 декабря на Прямой линии Влад Бумага задал вопрос Владимиру Путину.
Биография Влада Бумаги
В детстве Влад Бумага занимался брейк-дансом и музыкой, с шести лет он играл в хоккей на позиции нападающего, сообщил журнал «Секрет фирмы». В 16 лет Владу Бумаге пришлось закончить свою спортивную карьеру из-за полученной травмы. Медики запретили ему выходить на лёд.
Влад окончил школу и принял решение не поступать в вуз или колледж. Вместо учёбы осенью 2014 года парень завёл канал на YouTube — тогда видеоблогерство уже начало развиваться, и Бумага решил попробовать себя в данном деле.
Личная жизнь Влада Бумаги
Влад Бумага начал встречаться с Юлией Годуновой в марте 2017 года. Возлюбленная тоже начала вести блог. В нём она рассказывает о своей жизни, путешествиях и моде.
В начале 2024 года пара рассказала фанатам, что ждёт ребёнка. 8 мая у Влада и Юлии родилась дочка Оливия.
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Как Влад Бумага обрёл популярность
Влад начал снимать ролики на разные темы: «Когда мамы нет дома», «Вопрос — ответ», «Детские фото», «Что в моей сумке». У него подобный контент мало кто смотрел. Потом Влад Бумага начал менять форматы, анализировать тренды — и количество подписчиков начало расти.
В 2016 году огромную популярность Бумаге принесли челленджи (вирусные испытания, которые нужно выполнить). Звездой YouTube блогер стал после ролика о том, как он с товарищем провёл сутки в батутном центре, спрятавшись там после закрытия.
В 2019 году Влад Бумага получил от YouTube «Бриллиантовую кнопку» — награду за достижение порога в 10 млн подписчиков.
Сейчас у Влада Бумаги много рекламных контрактов. Он сотрудничал с Fanta, Coca-Cola, Halls, Colgate, Dirol, «Бургер Кинг», «Магнита», «Твоё» и многими другими брендами.
У Влада Бумаги есть собственный мерч.
В 2021 году вместе с бывшими топ-менеджерами «Данона», «Пятёрочки» и «Дикси» блогер запустил бизнес по продаже чипсов, кукурузных палочек и лимонада под брендом Lava Lava.
Всего Влад получает около 1 млн долларов за создание контента, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Влад Бумага (Фото: РИА Новости/ Кирилл Зыков)
Какой вопрос Влад Бумага задал Путину
19 декабря во время Прямой линии с президентом РФ Влад Бумага поделился, что он и другие блогеры стараются активно развиваться на отечественных площадках после замедления работы YouTube в стране. Российские сервисы не настолько большие по аудитории как зарубежный, но «демонстрируют уверенный рост» и предлагают «качественный сервис».
«Зачем блокировать YouTube, если наши площадки и так хорошо справляются? Они конкурентоспособны, предлагают отличные условия и альтернативы для авторов?», — поинтересовался Влад Бумага.
Владимир Путин ответил, что у него больше вопросов возникает к самой платформе и к политике компании Google по отношению к российским пользователям сервиса, а не к Роскомнадзору. Российский лидер отметил, что замедление платформы связано с ограничениями западных стран на финансирование и поставки техники своим подразделениям в РФ.
Влад А4 спросил у Путина, «какие идеи и смыслы» ему лучше транслировать своей аудитории, и попросил «дать напутствие». Российский лидер похвалил его за то, какую огромную аудиторию блогер вокруг себя собрал.
«Я уверен, Влад, что советы бесполезны. Особенно теперь, когда вы отцом стали, у вас ребёнок появился. Чувство ответственности наверняка возрастает. Вы люди умные, современные Эта ответственность перед своим ребёнком, его будущим и страной, где он будет жить, сориентирует вас даже лучше, чем я это сделаю, по поводу того, что является полезным для наших детей, а что является вредоносным. И с чем нужно бороться — не по моему указанию, а по зову сердца», — отметил Путин.
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