Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 70-летием

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Глава союзного государства отмечает нынче 70-летний юбилей.
Российский лидер отметил в поздравлении авторитет, который Лукашенко снискал на своём важном посту, проявив себя как настоящий патриот и мудрый руководитель, умеющий находить верные и взвешенные решения в самых непростых ситуациях.
Владимир Путин также высоко оценил личный вклад президента Белоруссии в развитие и укрепление дружественных российско-белорусских связей и в построение институтов Союзного государства. Российский президент также подчеркнул, что он очень дорожит личными добрыми и товарищескими отношениями с Лукашенко, которые прошли проверку временем.
В заключение Путин пожелал белорусскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо белорусского народа.
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Владимир Путин также высоко оценил личный вклад президента Белоруссии в развитие и укрепление дружественных российско-белорусских связей и в построение институтов Союзного государства. Российский президент также подчеркнул, что он очень дорожит личными добрыми и товарищескими отношениями с Лукашенко, которые прошли проверку временем.
В заключение Путин пожелал белорусскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо белорусского народа.
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Александр Бойцов