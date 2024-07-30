Путин наградил 100-летнего участника обороны Ленинграда Меркина орденом Почета

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров недавно узнал, что он оказался биологическим отцом для более 100 детей, родившихся в 12 разных странах после его донорства спермы. Об этом предприниматель написал в своем тг-канале. Он также добавил, что его генетический материал хранится в замороженном виде в как минимум одной клинике ЭКО для анонимного использования.