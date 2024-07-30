Путин наградил 100-летнего участника обороны Ленинграда Меркина орденом Почета

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Президент России Владимир Путин наградил 100-летнего участника обороны Ленинграда и Курской дуги Зиновия Меркина орденом Почета за вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность. Соответствующий указ главы государства появился на официальном портале правовых актов.
По данным ТАСС, Зиновий Меркин отпраздновал 100-летие в этом месяце — 10 июля 2024 года. Он отправился на фронт еще будучи 17-летним подростком, сказав в военкомате, что уже совершеннолетний. Во время Великой Отечественной служил сапером, а затем в общевойсковой и инженерной разведках.
Меркин участвовал в обороне Ленинграда, воевал на Невском Пятачке, сражался на Курской дуге. За годы войны четырежды был ранен, но всегда возвращался в строй, дойдя в итоге до Праги и Берлина. Имеет орден Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, медаль «За отвагу» и «За оборону Ленинграда».
Сейчас Зиновий Меркин активно участвует в патриотических мероприятиях — встречается со школьниками, снимается в документальных фильмах, посещает конференции.
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Меркин участвовал в обороне Ленинграда, воевал на Невском Пятачке, сражался на Курской дуге. За годы войны четырежды был ранен, но всегда возвращался в строй, дойдя в итоге до Праги и Берлина. Имеет орден Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, медаль «За отвагу» и «За оборону Ленинграда».
Сейчас Зиновий Меркин активно участвует в патриотических мероприятиях — встречается со школьниками, снимается в документальных фильмах, посещает конференции.
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Данил Пономарев