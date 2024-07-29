Путин освободил Титова от должности заместителя главы МИД

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Президент РФ Владимир Путин освободил Владимира Титова от должности первого заместителя министра иностранных дел России. Соответствующий указ главы государства размещён на официальном портале правовой ин
В российском внешнеполитическом ведомстве Владимир Титов курировал отношения с европейскими странами и административные вопросы. Он родился в 1958 году, в 1980 закончил Московский государственный институт международных отношений. В совершенстве владеет английским и шведским языками.
В системе министерства иностранных дел Титов начал работать сразу после окончания института. Он был советником-посланником российского посольства в Швеции, директором Второго Европейского департамента, послом РФ в Болгарии. Должность первого заместителя главы МИД РФ Титов занимал с 2013 года.
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Александр Бойцов