Мужчину, пытавшегося остановить боевиков в «Крокусе», посмертно наградили

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Президент России Владимир Путин наградил посмертно орденом Мужества работника аэропорта «Внуково» Валентина Николаенкова за попытку обезвредить одного из террористов в ходе нападения на концертную площадку «Крокус сити холл», говорится на сайте Кремля.
Николенаков был одним из посетителей концерта группы «Пикник» в момент, когда случилось нападение. Пока один из боевиков перезаряжал автомат, мужчина набросился на него, но получил в спину очередь пуль от другого террориста.
В результате атаки радикалов сгорела значительная часть ТЦ и погибло в общей сложности 145 человек, более 550 пострадали. Все предполагаемые участники теракта были задержаны в ходе специальной антитеррористической операции.
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Олег Дикий