Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского

Фото: Сайт Кремля
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил российскому лидеру Владимиру Путину Орден Александра Невского. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Вручение высшего ордена Русской Православной церкви (РПЦ) состоялось во время визита Путина в Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру в честь Дня Крещения Руси. Вместе с патриархом президент осмотрел церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.
Орден Святого благоверного князя Александра Невского является общецерковной наградой Русской православной церкви и входит в перечень высших орденов РПЦ. Им награждаются военнослужащие, дипломаты, священнослужители и миряне, которые внесли значимый вклад в защиту и процветание своего Отечества. Девиз ордена: «Не в силе Бог, а в правде».
Ранее патриарх Кирилл поздравил Путина с Днём Крещения Руси и тезоименитством. Владыка отметил, что в настоящее время власть и церковь вместе укрепляют традиционные ценности в российском обществе. Патриарх отметил, что ему отрадно видеть, как духовные и светские власти разделяют ответственность за благополучие народа и страны.
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Орден Святого благоверного князя Александра Невского является общецерковной наградой Русской православной церкви и входит в перечень высших орденов РПЦ. Им награждаются военнослужащие, дипломаты, священнослужители и миряне, которые внесли значимый вклад в защиту и процветание своего Отечества. Девиз ордена: «Не в силе Бог, а в правде».
Ранее патриарх Кирилл поздравил Путина с Днём Крещения Руси и тезоименитством. Владыка отметил, что в настоящее время власть и церковь вместе укрепляют традиционные ценности в российском обществе. Патриарх отметил, что ему отрадно видеть, как духовные и светские власти разделяют ответственность за благополучие народа и страны.
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Лариса Кочеткова