Путин вручил Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством»

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сенатор от Курской области Алексей Кондратьев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и телеведущая Алла Довлатова назвали настоящим человеком года президента России Владимира Путина. Об этом они заявили в беседе с NEWS.ru, комментируя решение американского журнала Time объявить избранного президента США Дональда Трампа человеком года.