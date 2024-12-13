Путин вручил Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством»

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Как пишет в Telegram-канале ЧГТРК «Грозный», вручение награды прошло в рамках торжественной церемонии в Кремле 12 декабря, в День Конституции.
По данным источника, Кадыров удостоен ордена за «значительный вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности России и социально-экономическое развитие Чечни».
Ранее Рамзан Кадыров встретился с директором ФСБ Александром Бортниковым. Они обсудили участие Чеченской Республики в специальной военной операции и обстановку внутри региона, в том числе и атаки беспилотников.
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По данным источника, Кадыров удостоен ордена за «значительный вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности России и социально-экономическое развитие Чечни».
Ранее Рамзан Кадыров встретился с директором ФСБ Александром Бортниковым. Они обсудили участие Чеченской Республики в специальной военной операции и обстановку внутри региона, в том числе и атаки беспилотников.
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Анастасия Ларина