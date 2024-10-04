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Путин наградил орденом советского хоккеиста и тренера Бориса Михайлова

Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Бориса Михайлова
04 октября 2024, 16:40
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Президент России Владимир Путин наградил советского хоккеиста и тренера Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщается в указе главы государства, представленном на официальном интернет-портале правовой информации.


Отмечается, что члена международной общественной организации «Совет ветеранов спорта ЦСКА» представили к награде за большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу в этой области.

Борис Михайлов является двукратным олимпийским чемпионом 1972 и 1976 годов, серебряным призёром Олимпиады-1980, восьмикратным чемпионов мира и одиннадцатикратным чемпионом СССР в составе хоккейного клуба ЦСКА.

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В Королёве отменили матч местных жителей с «Легендами футбола»
04 октября 2024, 16:07

Фото: iStock/Marcus Millo

Завершающий матч третьего летнего сезона спортивного проекта «Выходи во двор», который должен был состояться в пятницу, 4 октября, на стадионе «Чайка» в Королёве, отменён из-за плохой погоды, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Уважаемые любители футбола! В связи с неблагоприятными погодными условиями матч команды «Легенды футбола» с жителями Королёва отменяется. Приносим извинения за дождливые новости», — написали представители министерства в официальном Telegram-канале.
Спортивный проект «Выходи во двор» реализуется в Московской области по инициативе губернатора региона Андрея Воробьёва с 2022 года. На матчах в разных округах Подмосковья команды местных жителей выходят против знаменитых спортсменов, выступающих за команду «Легенды футбола».

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Российскому гребцу Петрову вернули отобранное ранее золото чемпионата мира
04 октября 2024, 15:18

Фото: istockphoto/6okean

Международная федерация каноэ (ICF) удовлетворило апелляцию Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) и вернуло российскому каноисту Захару Петрову золотую медаль чемпионата мира, проходившего в Узбекистане.
Об этом РИА Новости рассказала генеральный секретарь ВФГБК Елена Исхакова. В конце августа на чемпионате мира в узбекском Самарканде российского гребца лишили золотой медали на дистанции 500 метров, хотя его лодка пересекла финишную черту первой. Дело в том, что каноэ Петрова перевернулось перед самым финишем, а сам он упал в воду.

Сначала организаторы соревнований отметили россиянина как не финишировавшего. После его апелляции жюри пересмотрела своё решение, и Петрову вернули золотую медаль. Однако затем четыре страны опротестовали решение организаторов турнира, и у российского спортсмена во второй раз отобрали победу.

Наконец, совет директоров ICF рассмотрел апелляцию ВФГБК и принял решение присудить Петрову вторую золотую медаль. Теперь у заезда чемпионата мира на 500 метров официально два победителя.

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«Витязь» разгромил «Куньлунь» в домашнем матче КХЛ
04 октября 2024, 14:53

Фото: сайт ХК «Витязь»

Подмосковный хоккейный клуб «Витязь» разгромил на домашней площадке китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче чемпионата КХЛ. Встреча в Балашихе завершилась со счётом 7:2 (3:0, 3:0, 1:2), сообщается на сайте команды из Московской области.
У победителей дубли сделали Фредерик Готье и Иван Воробьёв. По одной шайбе забросили Иван Савчик, Дерек Барак и Александр Дарьин.
«Мы ждали этого соперника с двояким ощущением. Соперник показал в предыдущих двух матчах очень хорошую, качественную игру. Мы хорошо настроились. Молодцы ребята, надо отдать им должное. Не обошлось и без везения. Сегодня с реализацией было всё в порядке», – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Витязя» Павел Десятков.
«Витязь» набрал 10 очков располагается на девятой позиции турнирной таблицы Западной конференции, опережая «Куньлунь» по дополнительным показателям.

В следующем матче подмосковный коллектив примет московское «Динамо», «Куньлунь». Игра запланирована на 6 октября.

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#подмосковье
#московская область
#хк витязь
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Сборная Подмосковья выиграла чемпионат России по футболу среди спортсменов с глухотой
04 октября 2024, 09:21

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Женская сборная Подмосковья выиграла золотые медали на чемпионате России по футболу среди спортсменов с нарушениями слуха, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В финальном турнире участвовали четыре команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ульяновской областей.

Матчи проходили по круговой системе в два этапа, и в результате подмосковные футболистки заняли первое место. Таким образом, сборная Московской области стала чемпионом страны уже в третий раз подряд.

Ольга Сундукова из Подмосковья стала лучшим бомбардиром турнира, забив девять голов.

Чемпионат России по футболу для женщин с нарушениями слуха проходил с 25 сентября по 2 октября в селе Широкая Балка Краснодарского края.

Соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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В Домодедово 20 октября пройдет II Всероссийский благотворительный футбольный фестиваль
03 октября 2024, 17:30

Фото: istockphoto / gorodenkoff

20 октября на территории крытого манежа «Авангард» в микрорайоне Северный города Домодедово состоится финал II Всероссийского детского благотворительного футбольного фестиваля «Чемпионат Победителей», сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Ветер добрых перемен».
Фестиваль пройдет при поддержке Российского футбольного Союза и проекта «Спорт – норма жизни», организованного АНО «Национальные Приоритеты». В числе участников мероприятия будут воспитанники детских домов и социально-реабилитационных центров, а также дети из многодетных семей и семьи участников специальной военной операции.

На мероприятии будут присутствовать настоящие звезды отечественного футбола, такие как Олег Романцев, Евгений Алдонин, Александр Мостовой, Георгий Щенников, Алан Дзагоев, Георгий Джикия, Дмитрий Сычев и многие другие.

Фестиваль стартовал в ноябре 2023 года и уже прошел в городах, таких как Саранск, Омск, Тамбов, Тула, Воронеж, Кострома, Смоленск, Ярославль и Владимир.

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Собянин: в Москве провели 15 тыс. спортивных мероприятий
03 октября 2024, 13:27

Фото: iStock/sportpoint

В Москве прошедшим летом провели более 15 тысяч спортивных мероприятий, которые посетили более двух миллионов жителей и гостей столицы. Такие данные привел мэр города Сергей Собянин.
«Этим летом Москва стала одним из самых спортивных городов страны. Всего мы провели около 15 000 спортивных мероприятий, участниками которых стали более двух миллионов москвичей и гостей столицы», — написал Собянин в своем личном блоге.

Он напомнил, что летом в Москве провели Семейный фестиваль «Спортлэнд», Фестиваль школьного спорта, «День Московского спорта» в Лужниках и «Ночь Московского спорта». Эти мероприятия посетили 357 тысяч человек.

Также, по словам Собянина, в столице состоялось более десяти массовых забегов, велозаездов и триатлонов.

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Баскетболистки подмосковного клуба Khimki Power взяли серебро Кубка России
03 октября 2024, 11:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Женская команда из Московской области Khimki Power заняла второе место на Кубке России по баскетболу в формате 3х3, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В ходе турнира команда Khimki Power одержала победу над командой ФБН из Нягани со счётом 22:8, у баскетболисток «Парма-КОР» представительницы подмосковного клуба выиграли со счётом 22:6, а также обыграли казанскую команду Kremlin Dragons со счётом 19:13», — говорится в сообщении.
В полуфинальной игре спортсменки Khimki Power победили столичную «Красную Пахру» со счётом 18:9, а в битве за золото в упорной борьбе уступили команде «Десерт» из Екатеринбурга: матч закончился со счётом 12:13 в пользу сибирских баскетболисток.

В министерстве добавили, что Татьяну Казакову из Khimki Power по итогам турнира признали «самым опасным игроком».

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#баскетбол
#медаль
#кубок россии
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Серпуховские теннисисты стали финалистами первенства Московской области
02 октября 2024, 18:29

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Четыре юных серпуховича вышли в финал первенства Московской области по настольному теннису среди юношей и девушек до 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
«Из группового этапа в финальную часть вышли Матвей Григорьев, Кристина Цоцикян, Варвара Алексеева и Полина Токмакова. Матвей и Варвара вошли в топ-16 сильнейших», – отметили в администрации.
Соревнования проходили в Подольске. В них участвовали более 150 молодых спортсменов, в том числе 12 воспитанников спортшколы «Звезда» из Серпухова.

Как рассказали в пресс-службе, в ноябре теннисистов ждёт ещё одно первенство Московской области – на этот раз среди юношей и девушек до 16 лет.

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«Русский балет» представил на гастролях Китае произведения Чайковского
02 октября 2024, 18:00

Фото: Александр Филькин

В Китае проходят гастроли Московского областного государственного академического театра «Русский балет», рассказали в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области. Выступление организованы в рамках российско-китайского фестиваля, посвящённого 75-летию образования КНР.
«Фестивальные выступления театра с успехом идут в Пекине, Шанхае, Шэньчжене, Ухане, Гуаньчжоу и других городах Китая. Русская балетная классика очень популярна в этой стране. Балеты «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» Петра Чайковского – самая востребованная программа. Спектакли проходят при полном аншлаге. Зрители овациями поддерживают технически сложные партии, каскады фуэте и безукоризненную слаженность кордебалета», – отметил в ведомстве.
Фото: сайт театра

После возвращения из Китая «Русский балет» представит уникальную авторскую постановку народного артиста СССР Вячеслава Гордеева «Девушка и Дракон». Балет, в котором участвует почти вся труппа, создан рамках перекрёстного Года культуры Китая и России. Его поставили в творческой коллаборации с российским композитором с китайскими корнями, автором музыки к спектаклю, заслуженным деятелем искусства Чжень Гуанем Цзо.

Обновлённая редакция балета будет показана 30 октября на сцене Губернского театра. Подробности можно узнать на сайте Московского областного государственного академического театра «Русский балет».

Фото: Александр Филькин

Театр «Русский балет» был создан в 1981 году. Его бессменный художественный руководитель – выдающийся танцовщик, народный артист СССР Вячеслав Гордеев. Репертуара составляют спектакли, являющиеся классическим наследием мирового балета. Это «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Жизель», «Золушка», «Коппелия», «Дон Кихот», «Шехеразада», «Бахчисарайский фонтан» и другие.

Фото: Александр Филькин

В коллективе сформирована уникальная труппа танцоров, воспитанная педагогической школой Гордеева. Сегодня в труппе театра работают более 80 танцовщиков, среди которых заслуженные артисты, лауреаты и победители международных конкурсов балета, обладатели профессиональных премий Юлия Звягина, Сиори Фукуда, Мстислав Арефьев, Дмитрий Котермин, Максим Фомин, Дарья Дарина, Нина Колоскова, Ксения Орёл, Владимир Минеев, Георгий Сорокин, Никита Михайлов и другие.

«Русский балет» ведёт активную гастрольную деятельность в России и за рубежом. Английское издание The Journal называло театр «витриной балетных талантов».

Труппа была удостоена звания «Лучший балетный коллектив Европы». В России «Русский Балет» награждён национальной премией имени основателя русского театра Фёдора Волкова. Коллективу присвоено звание «Академический театр».

Фото: Александр Филькин

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