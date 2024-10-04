Путин наградил орденом советского хоккеиста и тренера Бориса Михайлова

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Президент России Владимир Путин наградил советского хоккеиста и тренера Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщается в указе главы государства, представленном на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что члена международной общественной организации «Совет ветеранов спорта ЦСКА» представили к награде за большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу в этой области.
Борис Михайлов является двукратным олимпийским чемпионом 1972 и 1976 годов, серебряным призёром Олимпиады-1980, восьмикратным чемпионов мира и одиннадцатикратным чемпионом СССР в составе хоккейного клуба ЦСКА.
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Анастасия Чинкова