Путин наградил трех сотрудников ОНФ орденом Мужества, двух из них посмертно

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Президент России Владимир Путин наградил трех сотрудников «Народного фронта» орденом Мужества, двух из них посмертно. Соответствующий указ главы государства появился на официальном сайте правовых актов.
В документе указано, что орденом Мужества наградили за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга:
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- Геращенко Федора Александровича, замруководителя исполкома ОНФ в Краснодарском крае;
- Ковалева Николая Степановича, активиста ОНФ (посмертно);
- Соколова Давида Валерьевича, активиста ОНФ (посмертно).
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