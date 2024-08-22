Путин заявил о попытке ВСУ ударить по Курской АЭС

Фото: Сайт Кремля
В ночь на четверг, 22 августа, украинские войска пытались атаковать Курскую атомную электростанцию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в приграничье. Трансляцию вел Телеграм-канал Кремля.
«Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано, обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации», — заявил российский лидер.Путин выразил надежду, что МАГАТЭ выполнит свое обещание.
Официальный представитель МИД Мария Захарова 18 августа сообщала, что ВСУ готовятся к нападению на Курскую АЭС, что может спровоцировать техногенную катастрофу в Европе. Эти сведенья подтвердили в Минобороны РФ. В ведомстве пообещали жесткий ответ в случае провокации Киева. По данным МО России, ВСУ намеревались обвинить Москву в самообстреле.
Ранее власти назвали число эвакуированных из приграничных районов Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак