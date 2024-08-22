Путин проводит совещание по ситуации в приграничных с Украиной областях

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в формате видеоконференцсвязи по ситуации с Брянской, Курской и Белгородской областями.
Российский лидер обсуждал ситуацию в Курской области на совещаниях с правительством и с силовым блоком 7 августа. Еще одно совещание с участием главы государства по ситуации с граничащими с Украиной регионами прошла 12 августа. Тогда Путин отметил, что главной задачей является поддержка местного населения и решение задач по выбиванию ВСУ с территории Курской области.
ВСУ начали массированную атаку на Курскую область 6 августа. По данным Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 4,4 тысяч военнослужащих, 65 танков и 53 бронетранспортера.
Ранее сообщалось, что морские пехотинцы РФ уничтожили позиции ВСУ в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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ВСУ начали массированную атаку на Курскую область 6 августа. По данным Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 4,4 тысяч военнослужащих, 65 танков и 53 бронетранспортера.
Ранее сообщалось, что морские пехотинцы РФ уничтожили позиции ВСУ в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак