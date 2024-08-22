Путин поддержал идею финансирования терробороны в Брянской области из федбюджета

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Президент России Владимир Путин поддержал идею о финансировании территориальной обороны в Брянской области за счет средств федерального бюджета. Об этом он сообщил на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.
«Вопрос финансирования территориальной обороны — это, безусловно, нужно сделать. Министр финансов на связи у нас. Мы еще это обсудим», — пояснил российский лидер.Ранее брянский губернатор Александр Богомаз рассказал президенту о сложной обстановке, которая сложилась накануне, 21 августа, в регионе на фоне атак БПЛА и попытки прорыва ДРГ.
«У нас обстановка вчера была сложной. На Брянск было совершено 23 (атаки – прим. ред.) беспилотных летательных аппаратов, которые были сбиты. Разрушений нет. Вечером вчера ДРГ пыталась зайти на территорию нашей страны, совершив прорыв государственной границы в Климовском районе», — пояснил глава региона.Он отметил, что в итоге противник был разбит и отброшен.
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