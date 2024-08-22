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Путин поддержал идею финансирования терробороны в Брянской области из федбюджета

22 августа 2024, 15:46
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поддержал идею о финансировании территориальной обороны в Брянской области за счет средств федерального бюджета. Об этом он сообщил на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.
«Вопрос финансирования территориальной обороны — это, безусловно, нужно сделать. Министр финансов на связи у нас. Мы еще это обсудим», — пояснил российский лидер.
Ранее брянский губернатор Александр Богомаз рассказал президенту о сложной обстановке, которая сложилась накануне, 21 августа, в регионе на фоне атак БПЛА и попытки прорыва ДРГ.


«У нас обстановка вчера была сложной. На Брянск было совершено 23 (атаки – прим. ред.) беспилотных летательных аппаратов, которые были сбиты. Разрушений нет. Вечером вчера ДРГ пыталась зайти на территорию нашей страны, совершив прорыв государственной границы в Климовском районе», — пояснил глава региона.
Он отметил, что в итоге противник был разбит и отброшен.

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Путин заявил о попытке ВСУ ударить по Курской АЭС
Путин: ночью ВСУ пытались ударить по Курской АЭС
22 августа 2024, 15:42

Фото: Сайт Кремля

В ночь на четверг, 22 августа, украинские войска пытались атаковать Курскую атомную электростанцию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в приграничье. Трансляцию вел Телеграм-канал Кремля.
«Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано, обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации», — заявил российский лидер.
Путин выразил надежду, что МАГАТЭ выполнит свое обещание.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 18 августа сообщала, что ВСУ готовятся к нападению на Курскую АЭС, что может спровоцировать техногенную катастрофу в Европе. Эти сведенья подтвердили в Минобороны РФ. В ведомстве пообещали жесткий ответ в случае провокации Киева. По данным МО России, ВСУ намеревались обвинить Москву в самообстреле.

Ранее власти назвали число эвакуированных из приграничных районов Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Рогов: На стороне Украины воевали не менее шести-семи иностранных ЧВК
22 августа 2024, 15:40

Фото: istockphoto/Michele Ursi

За время проведения специальной военной операции в боевых действиях на стороне Украины принимали участие не менее шести-семи иностранных частных военных компаний.
Об этом, ссылаясь на имеющиеся оперативные данные, сообщил в разговоре с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, кроме американских ЧВК, на Украине появлялись также польские и британские. Через польские, например, легализовались наёмники со всего мира, добавил политик.

20 августа американская частная военная компания Forward Observation Group разместила в социальной сети фотографию бойцов, участвующих в нападении на Курскую область. Сенатор Волошин, комментируя фото, отметил, что наёмники станут хорошим «обменным фондом», когда попадут в плен. Если раньше не будут ликвидированы.

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«Заставляли рыть окопы и пить водку»: суд расторг контракт уроженца Дании с Минобороны
Baza: суд признал недействительным контракт уроженца Дании с Минобороны РФ
22 августа 2024, 15:35

Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev

Суд признал недействительным контракт единственного в ВС РФ уроженца Дании с Минобороны России. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Датчанин заявил, что подписал документ, не зная русского языка и не подозревая, что окажется на СВО.
По данным издания, иностранец приехал в Россию летом 2023 года, спасаясь от «неолиберальных ценностей» Европы. Осенью у него стал подходить к концу срок пребывания в стране, в МВД ему не отвечали, и датчанин по совету знакомых решил устроиться на работу в Минобороны.

Отмечается, что, подписывая контракт, европеец не знал об отправке на СВО, а отнести документ переводчику ему не разрешили. В итоге, по его словам, он оказался на фронте, где рыл окопы и против своей воли пил водку.

Датчанин заявил, что даже подготовил письмо президенту в надежде на помощь. В нем же он написал, что все равно мечтает остаться в России и открыть свою картинную галерею.

По информации издания, заседание прошло в закрытом формате, суд занял сторону иностранца и признал контракт недействительным.

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#минобороны
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Депутат Колунов призвал не проявлять гуманность по отношению к наёмникам
22 августа 2024, 15:33

Фото: iStock/Diy13

Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что никакой гуманности по отношению к иностранным наёмникам, воюющим на стороне противника, быть не должно.
«Иностранные наёмники — зверьё, которое за деньги приходит на нашу землю для убийства не только военнослужащих, но и мирных. Мирных женщин, мирных стариков, мирных детей. Никакой гуманности быть не должно. Только тогда за рубежом поймут, что это не игра, в которой наёмникам Запада можно «сохраниться в тюрьме», а игра с одной жизнью», — прокомментировал в беседе с RT Колунов.

Пока иностранные наёмники воюют на стороне Украины, украинские беженцы обживаются в странах ЕС. Однако местному населению это совершенно не нравится. Так, немецкий политолог, экономист Айк Хамер заявил, что украинским мигрантам в Германии невыгодно работать, поскольку тогда они перестают получать пособия, но из-за этого средств не хватает самим гражданам страны.

«Если украинцы тут работают и не получают пособий, то они вносят вклад в благосостояние страны. Но это практически исключение. Большинство беженцев с Украины здесь сидят на соцпособиях, так что они не только не вносят никакого вклада, а обременяют соцсистему, из-за чего остальным людям ничего не остаётся», — отметил в беседе с «Известиями» Хамер.

Ранее депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв заявил, что на наёмников не распространяются законы, защищающие права военнопленных, поскольку они не считаются комбатантами, то есть участниками конфликта.

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Журавлёв: В отношении наёмников не действуют законы о защите прав военнопленных
22 августа 2024, 15:20

Фото: iStock/breakermaximus

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв заявил, что на наёмников не распространяются законы, защищающие права военнопленных, поскольку они не считаются комбатантами, то есть участниками конфликта.
«По всем международным конвенциям наёмники не считаются комбатантами, то есть участниками конфликта, на которых должны распространяться законы, защищающие права военнопленных. Другое дело, что в статусе нужно разбираться», — прокомментировал в беседе с RT Журавлёв.

До этого сообщалось, что военнослужащие ВСУ продолжат обучаться под руководством новозеландских инструкторов до июня 2025 года.

«С мая по июль 2022 года ими подготовлены около 300 украинских артиллеристов для расчётов 105-миллиметровых легких гаубиц L119. С августа 2022-го новозеландские инструкторы обучают военнослужащих пехотных подразделений ВСУ. По последним данным местных вооруженных сил, ими подготовлены более 3,1 тыс. украинских военных», — приводят «Известия» сообщение посольства РФ в Новой Зеландии.

Ранее замначальника аппарата Союза добровольцев Донбасса, офицер управления 7-й добровольческой бригады Святого Георгия Дмитрий Джиникашвили рассказывал о ситуации на фронте, отметив, что после ударов Росси по позициями противника наёмники бегут.

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#права
#сво
#законы
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#чвк
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Бурятские Чебурашки отправились на СВО
Школьники из Бурятии отправили плюшевых Чебурашек бойцам СВО
22 августа 2024, 15:10

Фото: istock/Natalia Kirsanova

Школьники и абитуриенты из Бурятии отправили плюшевых Чебурашек в подарок бойцам СВО. Об этом пишет региональная «Газета РБ». Ребята решили передать военным что-то, что будет их греть им сердце на фронте.
По данным издания, талисманы изготовили ученики десятого класса и абитуриенты местных вузов. По их словам, бойцы ВС РФ всегда рады таким подаркам, носят их с собой, берут в окопы, хранят в местах дислокации и вешают на бронемашинах.
«Такие карманные талисманы для защитников из Бурятии делали и в прошлом году в разных районах республики. Этот забавный зверек стал неофициальным символом СВО», — рассказали участники мастер-класса.
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Минобороны сообщило об уничтожении украинской ДРГ в лесах Курской области

В МО РФ доложили о суточных потерях ВСУ на курском направлении

Путин проводит совещание по ситуации в приграничных с Украиной областях
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#вс рф
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#гуманитарная помощь
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Минобороны сообщило об уничтожении украинской ДРГ в лесах Курской области
МО: ВС РФ уничтожили диверсионную группу ВСУ у Скрыльевки Курской области
22 августа 2024, 14:50

Фото: istock / zabelin

В лесных зонах Курской области, около села Скрыльевка, была выявлена и ликвидирована диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Состав украинской ДРГ включал военнослужащих 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые пытались пробраться вглубь российской территории. ВС Росси уничтожили две боевые бронированные машины и семерых украинских военнослужащих, еще одного украинского бойца в приграничье взяли в плен.

ВСУ начали массированную атаку на Курскую область 6 августа. По данным Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 4,4 тысяч военнослужащих, 65 танков и 53 бронетранспортера.

Ранее власти назвали число эвакуированных из приграничных районов Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#минобороны
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Власти назвали число эвакуированных из приграничных районов Курской области
Вице-премьер РФ Мантуров: из Курской области эвакуировали 115 тысяч человек
22 августа 2024, 14:38

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Из приграничных районов Курской области были эвакуированы 115 тысяч человек. Число назвал вице-премьер России Денис Мантуров на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях.
«На сегодня из опасных районов отселено 115 тысяч человек. Пункты временного размещения питания развернуты в 29 субъектах с существенным запасом мест», — рассказал Мантуров.
Вице-премьер добавил, что правительство приняло решение выделить 858 млн рублей на помощь гражданам, утративших имущество в приграничных районах.

Владимир Путин обсуждал ситуацию в Курской области на совещаниях с правительством и с силовым блоком 7 августа. Еще одно совещание с участием президента по ситуации с граничащими с Украиной регионами прошла 12 августа. Тогда Путин отметил, что главной задачей является поддержка местного населения и решение задач по выбиванию ВСУ с территории Курской области.

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В МО РФ доложили о суточных потерях ВСУ на курском направлении
Минобороны: ВСУ на курском направлении за сутки потеряли более 300 человек
22 августа 2024, 14:26

Фото: istockphoto/aapsky

Боевики ВСУ за сутки потеряли более 300 единиц живой силы, а также 23 единицы техники, включая три танка, передает Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что бойцами ВС РФ отражены атаки в направлении Комаровки и Малой Локни, а также сорваны попытки противника атаковать в направлении Коренево, Мартыновки, Ольговки, Кремяного, Поречного и Русского.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ранее сообщалось, что пленный боевик ВСУ рассказал о задачах украинских военных под Курском.

С утра, 6 августа, украинская армия попыталась прорваться вглубь территорий РФ. Противник получил отпор от ВС РФ, Росгвардии и пограничников.

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#минобороны рф
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