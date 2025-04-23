Путин наградил Юрия Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Владимир Путин и Юрий Антонов (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении исполнителя и композитора Юрия Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Документ появился на портале правовой информации.
Согласно указу, орден присвоен за вклад исполнителя песни «Крыша дома твоего» «в развитие отечественной культуры и искусства» и «многолетнюю плодотворную творческую деятельность».
Еще орден «За заслуги перед отечеством» IV степени получил Денис Мацуев, пианист и солист-инструменталист «Московской государственной академической филармонии». Обладателем ордена «За заслуги в культуре и искусстве» стала советская и российская актриса театра и кино Лариса Удовиченко.
В 2025 году Юрий Антонов отпраздновал свое 80-летие. За свою профессиональную деятельность он выпустил больше 50 дисков, в том числе более десятка студийных альбомов. В 1997 году Юрий стал народным артистом России. Еще Антонов является обладателем орденов Почета и Дружбы, ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени и других наград.
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Еще орден «За заслуги перед отечеством» IV степени получил Денис Мацуев, пианист и солист-инструменталист «Московской государственной академической филармонии». Обладателем ордена «За заслуги в культуре и искусстве» стала советская и российская актриса театра и кино Лариса Удовиченко.
В 2025 году Юрий Антонов отпраздновал свое 80-летие. За свою профессиональную деятельность он выпустил больше 50 дисков, в том числе более десятка студийных альбомов. В 1997 году Юрий стал народным артистом России. Еще Антонов является обладателем орденов Почета и Дружбы, ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени и других наград.
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Ольга Енгалычева