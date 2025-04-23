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Путин наградил Юрия Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Владимир Путин и Юрий Антонов (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин и Юрий Антонов (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении исполнителя и композитора Юрия Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Документ появился на портале правовой информации.
Согласно указу, орден присвоен за вклад исполнителя песни «Крыша дома твоего» «в развитие отечественной культуры и искусства» и «многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Еще орден «За заслуги перед отечеством» IV степени получил Денис Мацуев, пианист и солист-инструменталист «Московской государственной академической филармонии». Обладателем ордена «За заслуги в культуре и искусстве» стала советская и российская актриса театра и кино Лариса Удовиченко.

В 2025 году Юрий Антонов отпраздновал свое 80-летие. За свою профессиональную деятельность он выпустил больше 50 дисков, в том числе более десятка студийных альбомов. В 1997 году Юрий стал народным артистом России. Еще Антонов является обладателем орденов Почета и Дружбы, ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени и других наград.

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#композитор
Софи Лорен принесла соболезнования родным Зураба Церетели
23 апреля 2025, 15:14

Софи Лорен (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Итальянская актриса и певица Софи Лорен принесла соболезнования родным, близким и поклонникам художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели. Слова артистки передал художник Никас Сафронов, сообщает «СтарХит».
По словам Сафронова, 90-летняя Лорен связалась с ним, когда узнала о смерти Церетели. Она вспомнила, как скульптор принимал её в гостях. Актриса таже рассказала, что хранит дома некоторые его творения.

Известно, что Зураб Церетели был знаком со многими мировыми звёздами. Его гостями были Моника Беллуччи и Роберт де Ниро.

Церетели умер 22 апреля, причиной смерти стала остановка сердца. Сегодня проходит прощание с художником.

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#актриса
#художник
#смерть
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ФНС заблокировала счета главреда «Новой газеты Европа»* Мартынова**
23 апреля 2025, 15:01

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Федеральная налоговая служба заблокировала счета главного редактора «Новой газеты Европа»* Кирилла Мартынова**.
«Причиной блокировки стал долг в 60 тыс. руб. В декабре 2023 года Басманный суд оштрафовал Мартынова** на 30 тыс. руб. за нарушение порядка иноагентской деятельности. В августе 2024-го журналисту выписали аналогичный штраф за то же нарушение», — пишет «Постньюс».

Отмечается, что Мартынов** штрафы так и не оплатил, и дела попали к судебным приставам, которые открыли на нарушителя два исполнительных производства. 22 апреля текущего года московская инспекция ФНС №1 заморозила счета журналиста.

Ранее сообщалось, что Басманный суд заочно приговорил Мартынова** к шести годам колонии за создание нежелательной организации в РФ. Журналисту также запретили администрировать сайты в течение трех лет.

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*признана в РФ нежелательной организацией

**признан в РФ иноагентом
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#нарушение
#штрафы
#рф
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Шествие «Бессмертного полка» пройдёт в Петербурге 9 мая
23 апреля 2025, 14:13

Фото: iStock/DimaBerkut

Шествие «Бессмертного полка» пройдет по Невскому проспекту в Петербурге 9 мая. Об этом сообщил руководитель регионального отделения общероссийского гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в Санкт-Петербурге Кирилл Смирнов.
«В нашем родном Петербурге — городе-герое Ленинграде — 9 мая в 14:00 пройдет шествие "Бессмертного полка". Велика в этом решении роль губернатора Александра Беглова, который сегодня четко и ясно подчеркнул — "Бессмертный полк" вернется на Невский проспект», — рассказал Смирнов в беседе с «Петербургским дневником».

Также шествие «Бессмертного полка» 9 мая состоится и в Кемерове, пишет «Сiбдепо». Отмечается, что колонна пройдет по Советскому проспекту от Кузнецкого проспекта до улицы Мичурина.

«Желающие присоединиться к акции могут собраться с 9:00 до 9:40 на двух площадках: у площади перед зданием "Континента" или на площади напротив драмтеатра», — говорится в сообщении.

Жителей призвали пользоваться общественным транспортом, чтобы избежать пробок и сложностей с парковкой.

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#бессмертный полк
#мероприятия
#акции
#воробьёв
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С блогера Лерчек и её бывшего мужа требуют миллион рублей через суд
23 апреля 2025, 14:05

Фото: iStock/utah778

С фирмы блогера Лерчек и её бывшего мужа Артёма Чекалина требуют взыскать через суд порядка миллиона рублей.
Осенью прошлого года Лерчек и её экс-супруга отправили под домашний арест. Несмотря на это, их совместный бизнес не приостановил работу. У блогеров в собственности есть общая фирма, которая занимается розничной торговлей. Ранее её прибыль составляла 658 миллионов рублей, а в 2024 году компания начала терпеть убытки на 98 миллионов рублей.

Теперь стало известно, что против фирмы подали иск в суд из-за экономических споров по гражданским правоотношениям. Истцом выступило ООО «Эпикстарс», требующее с блогеров почти миллион рулей, пишет «Комсомольская правда».

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#деньги
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Психолог рассказал, почему женщины всё чаще не хотят иметь детей
Психолог Лунюшин: женщины начали думать о себе, а дети отходят на второй план
23 апреля 2025, 13:48

Фото: iStock/Choreograph

Раньше женщин, которые отвергали материнство, осуждали, сейчас же это становится даже модным явлением. Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин объяснил, почему представительницы прекрасного пола все чаще не хотят иметь детей.
«В современном мире женщины воспринимают материнство, как индивидуальный выбор человека. Большинство говорят открыто: "Я не хочу иметь детей. Это мое право". И тут даже не поспоришь. К психологам с этим не приходят», — объяснил Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.

При этом специалист отметил, что часто женщины чайлд-фри вырастают в неблагополучных семьях, где родители страдали алкоголизмом или имели психические заболевания.

Также Лунюшин добавил, что сегодня представительницы прекрасного пола чаще начали акцентировать внимание на себе, а дети отходят на второй план. Эксперт уточнил, что молодёжь сейчас старается заводить детей, пока не встанет на ноги, а в России уже повысился детородный возраст.

Кроме того, специалист обратил внимание, что многие женщины боятся стать плохой матерью, некоторые не хотят детей из-за собственных амбиций, а есть и те, у которых вовсе отсутствует материнский инстинкт.

По словам Лунюшина, женщины чайлд-фри часто компенсируют свой материнский инстинкт на животных. Они заводят кошек, собак и даже морских свинок.

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