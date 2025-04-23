17-летний сын Кадырова занял пост секретаря Совета безопасности Чечни

Адам Кадыров (Фото: Инстаграм* @dustum)
17-летнего Адама Кадырова объявили секретарем Совета безопасности Чечни. Пост с упоминанием этого статуса сына главы региона Рамзана Кадырова появился в Teлеграм-канале ведомства.
Первая публикация, в которой Адама представляют секретарем Совета, появилась 21 апреля. В сообщении отмечалось, что по поручению сына главы региона его заместители Аслан Жулагов и Саламбек Абдрашитов провели очередную рабочую встречу с первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Ризваном Залаевым.
В то же время власти республики официально не сообщали о назначении Адама Кадырова на новую должность. При этом на сайте Совбеза Чеченской республики секретарем уже указан сын Рамзана Ахматовича.
До этого Адама Кадырова назначили куратором МВД республики. Ранее он также стал членом Арабского арбитражного суда.
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В то же время власти республики официально не сообщали о назначении Адама Кадырова на новую должность. При этом на сайте Совбеза Чеченской республики секретарем уже указан сын Рамзана Ахматовича.
До этого Адама Кадырова назначили куратором МВД республики. Ранее он также стал членом Арабского арбитражного суда.
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Ольга Енгалычева