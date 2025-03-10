Путин наградил Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Ирина Аллегрова (Фото: Telegram @allegrovaofficial)
Президент России Владимир Путин наградил певицу Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве"... Аллегрову Ирину Александровну - артистку-вокалистку общества с ограниченной ответственностью «Бюро АРТиКУЛ», город Москва», — гласит указ.
Напомним, Аллегрова является обладательницей самого высокого гонорара за выступления на корпоративных мероприятиях среди российских артистов. Кроме того, она проявляет исключительную разборчивость в выборе публики и условий своих выступлений, предпочитая выступать только в закрытых заведениях, где заранее готовится список гостей.
Средняя стоимость выступления Ирины Аллегровой на корпоративе составляет 16,5 миллиона рублей.
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Элина Позднякова