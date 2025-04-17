Ветерану Константину Дербакову из Подольска вручили знак почётного жителя округа

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Знак почётного жителя городского округа Подольск вручили ветерану Великой Отечественной войны Константину Гавриловичу Дербакову глава округа Григорий Артамонов и руководитель подольского отделения Ассоциации участников СВО Игорь Науменков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Константина Дербакова призвали в армию за месяц до начала войны. На фронте он прошёл путь от солдата до командира орудия, был ранен, после лечения вновь вернулся в строй, воевал в Венгрии, участвовал в боях за озеро Балатон, и Победу встретил в Будапеште.
За фронтовые подвиги Констанин Дербаков получил ордена и Отечественной войны II степени и Красной Звезды, а также орден Трудовой Славы III степени и медаль Жукова.«Жизненный путь Константина Гавриловича — пример мужества, трудолюбия и беззаветного служения своей Родине», — сказал Григорий Артамонов.
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