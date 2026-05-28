Путин отметил вклад пограничников в защиту территориальной целостности России
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников пограничной службы ФСБ России с их профессиональным праздником. Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.
Напомним, ежегодно День пограничника в РФ отмечают 28 мая. В своем поздравлении российский лидер подчеркнул исторический вклад защитников Родины в обеспечение территориальной целостности страны.
«Уважаемые товарищи! Поздравляю личный состав, гражданский персонал и ветеранов пограничной службы ФСБ России с праздником — Днем пограничника. На протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства, верой и правдой служили Родине и нашему народу», — сказал Путин.
Президент особо отметил героизм пограничников, которые во все времена первыми давали отпор врагу и сражались за родную землю, не щадя жизни. Президент напомнил, что в июне 1941 года они ценой собственных жизней задержали продвижение нацистских войск и в первые недели боевых действий внесли огромный вклад в срыв планов германского командования. По словам главы государства, мужество и стойкость защитников навсегда останутся в народной памяти.