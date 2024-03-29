Путин: Наибольшее значение для России имеют отношения с ближайшими соседями

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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.
Глава государства рассказал собравшимся, что выстраивая отношения с партнёрами на международной арене, нужно помнить, что главенствующее значение в этом имеют отношения с ближайшими странами-соседями России.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о преимуществах предложенной Китаем программы по урегулированию ситуации на Украине. План этот связан с необходимостью отмены односторонних санкций, введенных Западом в адрес России еще до начала российско-украинского конфликта.
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«Наибольшее значение для нас имеют отношения с нашими ближайшими партнёрами, с нашими друзьями, с нашими соседями. Мы всегда исходим из того, что эти контакты должны строиться на основе взаимных интересов, учёта интересов друг друга», — подчеркнул президент.
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Мария Федоровцева