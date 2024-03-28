Лавров: Миссия ЕС в Армении превращается в миссию НАТО

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Миссия Евросоюза в Армении превращается в миссию НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Известиям».
Глава МИД России Сергей Лавров озвучил в четверг 28 марта, что сейчас в Армению направляются военнослужащие из Норвегии, Канады и Соединенных Штатов. Таким образом, министр видит перерождение миссии Евросоюза в миссию НАТО.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в режиме видеоконференции на третьем Саммите за демократию в Сеуле, рассказал, что Армения подверглась нападению внешних недемократических сил, которые несут угрозу демократии, территориальной целостности и безопасности республики.
Он заявил, что Армения — не союзник России в украинском конфликте, и назвал украинский народ дружественным гражданам Армении.
С 29 марта Центральный банк Армении запрещает обслуживание карт российской платежной системы «Мир» на своей территории.
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Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в режиме видеоконференции на третьем Саммите за демократию в Сеуле, рассказал, что Армения подверглась нападению внешних недемократических сил, которые несут угрозу демократии, территориальной целостности и безопасности республики.
С 29 марта Центральный банк Армении запрещает обслуживание карт российской платежной системы «Мир» на своей территории.
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Мария Федоровцева