Фото: iStock/designer491
Москва готова гарантировать законные интересы других участников мирных переговоров по Украине при условии учета собственных интересов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия».
Лавров рассказал о преимуществах предложенной Китаем программы по Украине. Как отметил глава МИД, этот план связан с необходимостью отмены односторонних санкций, введенных Западом задолго до специальной военной операции (СВО). По словам министра, Москва хочет получить равные гарантии безопасности для всех участников процесса.
Этого можно достичь, сев за стол переговоров, но не на условиях «формулы мира», за которую выступает президент Украины Владимир Зеленский, сказал министр.
Ранее Владимир Зеленский заявил о неготовности ВСУ к обороне и предрек поражение Украины в случае отсутствия помощи со стороны США.
До этого глава МИД Украины Дмитрий Клуба заявил о готовности Киева к обсуждению с Москвой «формулы мира».
Читайте также:
В России раскрыли цель ударов по энергообъектам Украины
«Украина проиграет»: Зеленский – о перспективах обороны ВСУ
Кулеба допустил возможность обсуждения с Россией «формулы мира»
Этого можно достичь, сев за стол переговоров, но не на условиях «формулы мира», за которую выступает президент Украины Владимир Зеленский, сказал министр.
«На основе серьезного разбора существующих проблем в сфере безопасности, признания реалий на земле и гарантий законных интересов безопасности РФ», — добавил он.
Ранее Владимир Зеленский заявил о неготовности ВСУ к обороне и предрек поражение Украины в случае отсутствия помощи со стороны США.
До этого глава МИД Украины Дмитрий Клуба заявил о готовности Киева к обсуждению с Москвой «формулы мира».
Читайте также:
В России раскрыли цель ударов по энергообъектам Украины
«Украина проиграет»: Зеленский – о перспективах обороны ВСУ
Кулеба допустил возможность обсуждения с Россией «формулы мира»
Александр Климов